'La Franja' se queda; directivo de TV Azteca desmiente que el Puebla FC será vendido al Atlético Morelia

Ciudad de México.- Una de las mayores noticias que se dieron con respecto a la Liga MX fue la de la probable extinción del Puebla FC, luego de que se rumorara que el Atlético Morelia estaría dispuesto a comprar la franquicia para regresar a la Primera División del balompié azteca. Tras varios días de incertidumbre, un alto directivo de TV Azteca y socio de Ricardo Salinas descartó que 'La Franja' esté en venta.

Uno de los primeros periodistas que manejó esta información como oficial fue Antonio Camacho, quien en su cuenta 'Cántalo Camacho' en X afirmó que el equipo moreliano ya había puesto la oferta en la mesa y estaba en espera de la respuesta para comenzar con el proceso en la FMF. El Club Atlético Morelia (antes Monarcas Morelia) desapareció de la Liga MX cuando fueron adquiridos por el Mazatlán FC en el 2020.

#Deportes | Puebla FC podría desaparecer; 'La Franja' sería comprada por un equipo de la Liga Expansión MX ?uD83CuDDF2uD83CuDDFDhttps://t.co/2POpaDX0cj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 19, 2025

Luego de varios rumores, no tuvo que llegar un anuncio oficial por parte de TV Azteca o su presidente, ya que mediante una publicación en X, se descartó de manera categórica dicha transacción. Rafael Rodríguez, director general de la televisora, descartó las versiones externadas y las calificó como ridículas y sin fundamento. "Qué verdadero ridículo; qué manera de soltar tonterías a lo loco", publicó.

QUE VERDADERO RIDÍCULO!!!!

Que manera de soltar tonterías a lo loco. — Rafael Rodríguez S. (@Rafa_RodriguezS) December 19, 2025

Así mismo, el periodista Pedro Antonio Flores le cuestionó de manera directa sobre la información de que José Luis Higuera, presidente del Club Morelia, le había realizado una oferta directa para realizar la compra, lo cual volvió a descartar de manera categórica.

Te lo aseguro. Por la simple razón de que el señor Higuera tendría que hablar conmigo, yo no voy a hablar con él y tiene las puertas cerradas en este grupo. Le deseo mucha suerte con el Morelia".

Te lo aseguro. Por la simple razón de que el señor Higuera tendría que hablar conmigo, yo no voy a hablar con el y tiene las puertas cerradas en este grupo. Le deseo mucha suerte con el Morelia. — Rafael Rodríguez S. (@Rafa_RodriguezS) December 19, 2025

El grupo directivo de TV Azteca mantiene una relación complicada con Higuera, luego de que el empresario fuera uno de sus mayores detractores cuando el Atlético Morelia llevó el caso de la multipropiedad al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo). Así mismo, en su estadía por Chivas del Guadalajara, José Luis expuso varios casos de desvíos de fondo por parte de Amaury Vergara, presidente del 'Rebaño'.

Fuente: Tribuna del Yaqui