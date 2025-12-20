LAMP: Los Yaquis de Ciudad Obregón no pueden frente a Jaguares de Nayarit y pierden la serie en casa

Ciudad Obregón, Sonora.- Si hay un equipo que se le ha dificultado a Yaquis de Ciudad Obregón en la actual temporada, es Jaguares de Nayarit y este sábado 10 de diciembre quedó demostrado, pues volvieron a tropezar, ahora 7-1 en tierras cajemenses.

Con este resultado, los felinos en su debut en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) logran quedarse con las dos series que tuvieron en la campaña; en la primera vuelta ganaron en el Coloso del Pacífico y este fin de semana volvieron a repetir la dosis, pero en el Estadio Yaquis. La derrota fue para el cubano Elian Leyva, quien hizo su debut como pelotero de la Tribu. Mientras que la victoria cargó para Jeremy Rhoades.

Termina el segundo de la serie en Obregón uD83DuDC06uD83CuDD9A?uD83CuDFF9 #PuroYaquis pic.twitter.com/02guSaQNO2 — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 21, 2025

Salieron felinos

Jaguares rompió la pizarra en la segunda entrada cortesía de Justin Wylie que con imparable mandó a la caja registradora a Zavala. Los visitantes hicieron otra en la cuarta con toque de José Heberto Félix que permitió anotar otra vez a Zavala. Al siguiente inning los Yaquis se acercaron con imparable de José Gaitán para impulsar a Kevin Villavicencio.

Sin embargo, Jaguares atacó con cuatro en la sexta; Ciro Norzagaray remolcó la primera con hit y José Heberto Félix le siguió con sencillo productor; Carlos Sepúlveda hizo otra y Brandon Villarreal cerró el ataque con doblete remolcador. La del cierre por los felinos se produjo en la séptima con sencillo de Norzagaray qué impulsó a Jacob Rhinesmith.

uD83DuDEA8El patrullero Alonso Gaitán produce la primera rayita de la TribuuD83CuDFF9 #PuroYaquis pic.twitter.com/KknTgxbTgr — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 21, 2025

Con esto, Leyva tuvo una agridulce presentación con Yaquis. En tres entradas y un tercio, permitió par de anotaciones y seis imparables. Mientras que Rhoades brilló en cinco entradas y un tercio, de solamente una carrera y un imparable. Este domingo, los de Gabe Álvarez intentarán evitar la barrida en casa. Felipe González es el presupuestado para abrir por los de casa y Tyler Jandron por Jaguares.

Otros resultados

Naranjeros 9-2 Venados

Charros 7-3 Tucson

Águilas 3-4 Cañeros

Fuente: Tribuna del Yaqui