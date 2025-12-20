Naranjeros derrota a Venados y asegura serie en el regreso de Isaac Paredes a la LAMP

Hermosillo, Sonora.- Noche perfecta es la que se vivió este sábado 20 de diciembre de 2025 en el Fernando Valenzuela, pues los Naranjeros de Hermosillo superaron 9-2 a los Venados de Mazatlán y con esto lograron asegurar la serie. Pero además del resultado positivo, este juego marcó el regreso del ligamayorista Isaac Paredes a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). El estelar pelotero de la 'H' apenas pisó el terreno de juego y ya mostró su calidad, al tener una noche de 2-2, con una anotada.

Ofensiva naranja

Desde la primera entrada, la ofensiva local se hizo notar con Harold Ramírez remolcando la primera ante los envíos de Jorge Franco. En la tercera, los Venados sorprenderían a Wilmer Ríos con par de anotadas, siendo esa la única entrada donde el inicialista mexicano se descontroló.

El gusto les duró poco a los visitantes, debido a que en ese mismo inning, Hermosillo haría un rally de cuatro, gracias a los batazos productores de Ramírez (1), Sergio Burruel (1) y José Cardona (2). En la sexta, otra vez el colombiano se haría presente aumentando la ventaja con otro hit remolcador. Mientras que en la octava, los de la capital de Sonora cerrarían la cuenta con un imparable de tres rayitas de Agustín Murillo.

La victoria fue para Ríos, que lanzó seis entradas completas, donde permitió dos carreras, seis imparables y recetó tres ponches. El descalabro cargó para Jorge Franco. Este domingo, los de Juan Gabriel Castro intentarán sacar la 'escoba' en casa y barrer a los Venados de Mazatlán, para así seguir peleando por los primeros lugares de la tabla general.

Paul Campbel abrirá por los locales, mientras que el experimentado Édgar Torres hará lo propio por los del puerto de Sinaloa, que siguen sin despertar y podrían convertirse en los próximos días en uno de los equipos que no podrá avanzar a la siguiente ronda de la LAMP.

Otros resultados

Águilas 3-4 Cañeros

Charros 7-3 Tucson

