No hay otro: Los Philadelphia Eagles conquistan el Este de la Nacional en la NFL

Maryland, Estados Unidos.- En el Este de la Conferencia Nacional (NFC), al parecer no hay otro equipo que le compita a los Eagles, ya que por segundo año consecutivo se quedan con el título, tras superar este sábado 20 de diciembre 29-18 a los Washington Commanders.

En medio de una temporada de altibajos, los de Philadelphia, además de quedarse con la corona, también lograron asegurar un lugar en los playoffs de la NFL 2025 y se proyectan como uno de los equipos a seguir en la ronda de eliminación que comenzará en enero.

Detalles

El equipo comandado por Jalen Hurts, con este resultado, ganó títulos consecutivos de la NFC, algo que no ocurría desde hace 21 años, por lo que se están convirtiendo en un equipo de época, ya que también son los actuales campeones de la NFL.

Correspondiente al choque de la semana 16, Hurts completó 22 de 30 pases, 15 de ellos atrapados por AJ Brown o DeVonta Smith para 185 yardas en total, donde igualmente logró dos touchdowns y no perdió ni un solo balón, siendo la gran figura de la noche para su equipo.

El mariscal de campo también causó mucho daño en tierra, el cual es uno de sus sellos, ante los de la capital de Estados Unidos, ganó 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes, tras una racha de tres derrotas, se han levantado ganando dos consecutivas y llegarán encendidos a los playoffs.

Cabe destacar que los Eagles son el primer equipo en liderar la NFC Este en temporadas consecutivas desde que la misma organización lo hiciera del 2001 al 2004; la brecha desde entonces fue la sequía más larga sin un campeón repetido para cualquier división.

Mientras que Commanders (4-11) no salen de su mala racha, registran nueve derrotas en sus últimos 10 partidos y ya están completamente eliminados. Situación contraria a la campaña anterior, donde el club dio la sorpresa al meterse a la siguiente ronda y pelear por el campeonato de su división.

Fuente: Tribuna del Yaqui