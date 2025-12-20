OFICIAL: Javier Aquino finaliza relación con Tigres UANL; se va molesto con la directiva regiomontana

Ciudad de México.- Luego de que se rumorara sobre una posible renovación de contrato entre el legendario jugador Javier Aquino y los Tigres de la UANL, se anunció que el elemento veterano había quedado en libertad al no poder pactar los términos del acuerdo. Fue el propio Aquino el que externó su condición contractual, además de explicar la razón de su salida y una evidente gastada relación con la directiva regia.

El canterano del Cruz Azul era uno de los jugadores más veteranos en la plantilla felina, a quienes llegó hace una década procedente del Villarreal, club que disputa LaLiga; en su momento, la transacción sobrepasó los cinco millones de euros, los cuales los ha pagado con creces. Aquino disputó 442 partidos con el jersey de la UANL, mismos en los que pudo anotar 30 goles y cosechó un total de 58 asistencias.

Javier Aquino se despide de Tigres tras una década



442 partidos, quinto con más juegos en la U



30 goles, 20º máximo goleador del club



58 asistencias, líder en pases para gol



El periodista Carlos Ponce de León había afirmado que las conversaciones entre ambas partes estaban avanzadas, lo cual parece haber fallado en los últimos detalles. Javier Aquino publicó un extenso mensaje en sus redes sociales, en el cual externó los motivos de su salida.

La verdad, estoy triste, no les voy a mentir, estoy bastante triste. Es una situación muy compleja para mí. Ha sido un día muy duro, honestamente, no por irme del club ni por terminar un ciclo, sino por las formas en las que se dieron todas las situaciones".

El veterano aseguró que no era una queja, pero necesitaba desahogarse luego de lo complicado que fueron las negociaciones y más el recibir la noticia sobre su salida del equipo en el que militó desde el 2015. "Estoy pasando un momento muy complicado por el amor que le tengo al equipo y a la gente, pero tampoco acepto que me hayan quitado el derecho de despedirme de buena forma".

También, afirmó que su adiós no corresponde a discrepancias en lo económico, lo que lo orilló a tomar la decisión, aunque recalcó que desde el club le propusieron una reducción salarial considerable con respecto a sus percepciones en el Apertura 2025. "No es un reproche hacia nadie, pero tampoco es normal".

Por último, Javier Aquino informó que pasará los siguientes días al lado de su familia descansando luego de un arduo trabajo en el Apertura 2025 y luego decidirá si buscará otro equipo para regresar a las canchas o si este fue el final de su carrera en el deporte profesional.

