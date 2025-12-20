Pese a la doble fractura, Jake Paul ya planea su siguiente pelea; lanza reto a Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- Luego de haber sido operado, Saúl 'Canelo' Álvarez comenzará su preparación para regresar a los encordados en el segundo semestre del 2026 y ya tiene varios boxeadores que quieren ser el primer rival en su regreso. Uno de ellos es Jake Paul, quien, aun estando convaleciente por una doble fractura de quijada, lanzó el reto al pugilista mexicano para enfrentarse a él en el 2026.

Jake Paul se midió contra Anthony Joshua el viernes, 19 de diciembre, combate en el que el influencer salió con fuertes afectaciones físicas al recibir un poderoso derechazo en el inicio del sexto capítulo, donde el referí dictaminó el nocaut. Paul tuvo que ser trasladado a una clínica donde fue operado de emergencia luego de presentar una doble fractura de quijada, misma por la que se le aplicaron dos placas de titanio.

#Deportes | Anthony Joshua causa fractura en Jake Paul; el influencer tuvo que ser operado de emergencia uD83EuDD4AuD83DuDE31https://t.co/MR8duek2NV — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Si bien no se reveló el tiempo de recuperación para Jake Paul, se estima que esté fuera de circulación por un lapso no mayor a las seis semanas. El creador de contenido se enfrentará a unos días complicados, pues él mismo informó que las indicaciones médicas iniciales son la nula ingesta de alimento por siete días.

Luego de ser intervenido, el youtuber publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram en la cual se evidenciaba la gravedad de su lesión, aunque fue por ese medio en el que lanzó el reto contra el pugilista mexicano. Paul dejó una foto de la radiografía donde se nota la fractura y en la descripción el desafío al tapatío. "Doble mandíbula rota. Dame al 'Canelo' en 10 días".

Este no es el primer manifiesto que hace Jake Paul para enfrentarse contra el mexicano, pues en reiteradas ocasiones ha expresado las intenciones para medirse contra el excampeón indiscutido. A pesar de las insistencias, Saúl Álvarez ha declinado las ofertas, tanto de Paul como de otros boxeadores amateurs y combatientes de otras disciplinas.

'Canelo' no tiene rival para su regreso

Saúl Álvarez tuvo que ser operado hace varias semanas para solventar un problema en el codo derecho y, desde entonces, se ha especulado sobre cuál pudiera ser el primer combate en su retorno al deporte, el cual será en septiembre del 2026. Eddy Reynoso había informado que buscarían la revancha ante Terrence Crawford, pero ante el repentino retiro del púgil estadounidense, el 'Canelo' tendrá que analizar otras opciones.

#Deportes | 'Canelo' Álvarez buscará la revancha contra Terrence Crawford; confirma negociaciones para 2026 uD83EuDD4AuD83EuDD29https://t.co/tun0bAM8IE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui