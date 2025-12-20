Se acaba la 'Era Almeyda': Chivas del Guadalajara dice adiós a jugador tras más de 11 años en el equipo

Ciudad de México.- Las Chivas del Guadalajara anunciaron una baja que, sin duda, será dolorosa para toda la afición 'rojilanca'; el equipo tapatío oficializó la salida de Isaac Brizuela, luego de haber pertenecido al 'Rebaño Sagrado' durante más de 11 años. La salida del 'Conejo' finaliza la exitosa 'Era Almeyda', donde se consiguieron los títulos más recientes para el club, además de finalizar la relación más longeva en la historia de Chivas.

Desde antes que finalizara el Apertura 2025 se avecinaba la salida de Brizuela, pues su contrato expira en los últimos días del año y, ante la reestructuración que está viviendo el plantel, sería complicado que le fuera otorgada una extensión de contrato al 'Conejo'. Esta sería la tercera baja confirmada para el Guadalajara, luego de que se hiciera oficial el adiós de Javier 'Chicharito' Hernández y la salida de Cade Cowell.

#Deportes | 'Chicharito' Hernández rompe el silencio tras la salida de Chivas del Guadalajara: "No soy perfecto" ?uD83DuDC40https://t.co/kfUy4rRoiD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 11, 2025

Fue mediante las redes sociales del equipo en las que se anunció la salida, además de publicar un emotivo mensaje en el cual se le agradece a Isaac Brizuela por todos los años que estuvo con el conjunto jalisciense. "Destacó por su intachable profesionalismo, calidad humana y entrega permanente por el escudo. Se distinguió por honrar la tradición y legado del club", se lee en un fragmento de la publicación.

En los 11 años y cinco meses que el 'Cone' estuvo en Chivas, tuvo participación en 339 partidos, en los cuales llegó a anotar en 25 ocasiones y cosechar 34 asistencias; a lo largo de su carrera solo ha sido expulsado en una ocasión, sinónimo de su disciplina dentro de la cancha. Brizuela consiguió varios títulos, entre los que destacan la Copa MX y Supercopa 2015-2016, el doblete del Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

uD83CuDDEBuD83CuDDF7 ¡Gracias por siempre representar los valores de nuestra institución, @brizuela27_cone! uD83DuDE4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/wYkPlw49nu — CHIVAS (@Chivas) December 20, 2025

"Isaac, dejas una huella imborrable en el club; fuiste, eres y siempre serás un 'Chivahermano' distinguido", se lee al cierre de la publicación con la que se le dio fin a la relación del Guadalajara con el extremo por derecha.

Así mismo, se publicó un video en el cual se muestra a un joven Isaac Brizuela en su arribo a Chivas, además de repasar alguno de sus mejores momentos dentro de la institución histórica del balompié mexicano. Por último, Brizuela agradeció a la familia Vergara y a todos los aficionados, agregando que pese a ya no estar dentro del equipo, los seguirá apoyando.

Fuente: Tribuna del Yaqui