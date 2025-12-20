Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el segundo de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de haber perdido en el primer compromiso de la serie, Yaquis de Obregón buscará empatar los cartones en el segundo partido de Jaguares de Nayarit por tierras cajemenses. 'La Tribu' finalizó una racha de cuatro victorias consecutivas y en caso de volver a caer, también se finalizará una seguidilla de dos series conquistadas en la última parte de la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Con el resultado de la jornada anterior, Jaguares de Nayarit se reafirmó en la tercera posición, luego de haber conseguido 13 triunfos y nueve derrotas, a solo un juego de diferencia ante los líderes de la competencia, Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. Por contraparte, Yaquis cayó hasta la sexta posición, empatado en récord de 11 triunfos y el mismo número de derrotas con otras dos novenas.

Faustino Carrera fue el ganador del primer encuentro en el Estadio Yaquis; el 'Guero' lanzó por espacio de seis entradas y dos tercios con cinco imparables permitidos, una carrera limpia admitida y cinco ponches recetados; Sadrac Franco se anotó su sexto salvamento de la temporada. Odrisamer Despaigne fue el lanzador que cargó con la derrota, luego de haber lanzado siete entradas de cuatro carreras y cinco bases por bola.

Por la visita, Justin Wylie, Ciro Norzagaray y José Heberto Félix fueron los encargados de impulsar las anotaciones, mientras que la anotación restante cayó por un error de Despaigne en la segunda entrada. Santiago Chávez permitió que Víctor Mendoza se descolgara a la registradora con un rodado a la segunda almohadilla, lo que se terminó convirtiendo en la única rayita para la novena cajemense.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Jaguares de Nayarit

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Sábado, 20 de diciembre

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

El segundo de la serie tendrá el debut de Elián Leyva con la franela de Yaquis; el cubano verá acción por primera ocasión en la temporada, tomando el rol como quinto abridor apenas un día después de que se oficializara su llegada a Obregón. Por parte de Jaguares, Jeremy Rhoades saltará a la loma de las responsabilidades en búsqueda de concretar la primera victoria del año.

