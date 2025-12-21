Barcelona cierra el 2025 con victoria sobre el Villarreal y asegura la primera posición de LaLiga

Ciudad de México.- El Estadio de la Cerámica presenció uno de los partidos más intensos en lo que va de temporada de LaLiga y donde el Barcelona consiguió una victoria más para cerrar sus actividades oficiales del 2025. Con anotaciones de Raphinha y Lamine Yamal, el equipo catalán se impuso ante el Villarreal y con ello volvió a ampliar la ventaja que los asegura en la primera posición del certamen español.

Dicho partido fue muy sonado desde hace varios meses, pues la directiva de LaLiga había anunciado que se disputaría en Miami, haciendo historia con el primer compromiso puntuable en tierras estadounidenses. Dicha novedad causó protestas por los equipos restantes y, ante tanta presión, Javier Tebas, presidente de LaLiga, anunció que los planes se cancelaban, aunque apuntaló sobre la gran oportunidad que se estaba desperdiciando.

El Villarreal pudo establecer su dominio en los primeros minutos del encuentro y estuvieron cerca de marcar en un par de ocasiones, aunque Pepe y Ayoze Pérez no pudieron empujar el esférico e inaugurar el marcador de su cancha. Al contrario, el Barcelona se vio beneficiado por una falta dentro del área rival y Raphinha rompió el cero cobrando el penal de manera efectiva en apenas 12 minutos.

De manera dramática, el encuentro se había empatado apenas en el 19', con un gol en propia puerta de Joules Koundé; el francés intentó cortar un centro raso, aunque terminó enviando el balón a las redes al cortar el servicio. La buena noticia para el Barça es que el lateral izquierdo estaba en posición adelantada, por lo que se anuló el tanto.

En los minutos finales de la primera mitad, los locales se quedaron con un jugador menos, tras la expulsión directa de Renato Veiga por una fuerte entrada sobre Lamine Yamal. El delantero del Barcelona puso el dos por cero definitivo al rematar una jugada de varios rebotes dentro del área local en el minuto 63 de la parte complementaria.

En los instantes finales del compromiso, Joan García se convirtió en la figura del partido, ya que el guardameta tuvo varias intervenciones exitosas, manteniendo en ceros el arco del equipo 'blaugrana'. Con esta victoria, el Barcelona cerrará el año con 46 unidades, cuatro de distancia al Real Madrid, que se había acercado con su victoria sobre el Sevilla.

