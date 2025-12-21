'Checo' Pérez se rencontrará con el responsable de su primer victoria de la F1 en Cadillac

Ciudad de México.- Cadillac sigue puliendo sus plantillas de cara al 2026, año que será su debut como la onceava categoría que competirá en la Fórmula 1. Con sus dos pilotos ya trabajando dentro de las fábricas, el equipo estadounidense habría designado el equipo de ingenieros para Valtteri Bottas y Sergio Pérez, siendo el de 'Checo' el mismo que lo acompañó en la primera victoria de su carrera cuando corría en Racing Point.

En aquella ocasión, el piloto mexicano se afrontaba a la última parte del calendario del 2020 con incertidumbre, luego de que se anunciara su salida de la escudería que pasaría a llamarse Aston Martin y para la cual correría Sebastian Vettel. Ante esto, 'Checo' mostró un nivel descomunal y con un monoplaza que competía en la mitad de la parrilla, logró una remontada histórica y se llevó el triunfo en el GP de Sakhir, lo que lo llevó a firmar para Red Bull.

De acuerdo con la información revelada por el portal Planet F1, la escudería estadounidense ya cuenta con los ingenieros de carrera para sus dos pilotos: Con Bottas, estará John Howard, el mismo que trabajaba para Alpine hasta el año anterior. Por su parte, Pérez Mendoza seguirá las órdenes de Carlo Pasetti, el cual pertenecía a la estructura de Aston Martin.

?? CHECO REGRESA A LA FÓRMULA GANADORA: APUESTA POR DEBUTAR COMO SU INGENIERO DE CARRERA EN CADILLAC A CARLO PASETTI, CON QUIEN GANÓ EN SAKHIR 2020 COMO SU INGENIERO DE RENDIMIENTO.



Pasetti es un ingeniero italiano que cuenta con un amplio recorrido dentro de la categoría reina del automovilismo internacional; fue acompañó a Sergio Pérez en sus años con Racing Point y luego se quedó con Vettel, con quien hizo equipo hasta su retiro. De acuerdo con la información, Carlo ya se encuentra en la fábrica para comenzar con su proceso de adaptación en el nuevo equipo.

En cuanto al ingeniero de Bottas, Howard viene de ser la tutela de Pierre Gasly en Alpine por varias temporadas y, aunque en el 2025 el francés tuvo uno de sus peores años, en Cadillac optaron por darle un voto de confianza y esperan que se compagine bien con la experiencia del piloto finlandés.

En los próximos días se espera que se celebre el primer encendido de la unidad de potencia que los acompañará en el 2026, mientras que el primer contacto en pista con su monoplaza se realizará en los test de pretemporada. El ajetreado calendario para Cadillac continuará con la presentación oficial del auto durante el Super Bowl 2026 y debutarán en el Gran Premio de Australia el 8 de marzo del 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui