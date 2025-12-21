Con gran actuación de Trevor Lawrence, los Jaguars se devoran la racha de Broncos

Denver, Estados Unidos.- En la que sin lugar a dudas fue una de las mejores actuaciones en la carrera de Trevor Lawrence, el mariscal de campo lanzó tres pases de touchdown y corrió para otro más, para guiar a los Jacksonville Jaguars a una contundente victoria por 34-20 que puso fin a la racha de 11 victorias consecutivas de los Denver Broncos este domingo 21 de diciembre de 2025.

En cambio, los Jaguars, líderes de la AFC Sur (11-4), lograron su sexta victoria consecutiva y propinaron a los Broncos (12-3) su primera derrota desde la Semana 3. También fue la primera derrota en casa de Denver desde el 13 de octubre de 2024, rompiendo la racha de 12 victorias consecutivas en casa de los Broncos. Además, la ventaja de los Broncos sobre Los Angeles Chargers en la AFC Oeste se redujo a un solo partido. Los equipos juegan en la Semana 18.

"No, I hope not, honestly. Hope we don't get any. Everybody out there, just keep it up - it's great."@trevorlawrence on if this team will get respect. pic.twitter.com/AvRfDA3vOD — Jacksonville Jaguars (@Jaguars) December 22, 2025

El duelo se inclinó de un solo lado después de que el novato de los Broncos, RJ Harvey, se abriera paso para un touchdown de 38 yardas y empatara a 17 en la primera serie de la segunda mitad. A continuación, Lawrence anotó con un pase de 1 yarda para touchdown y luego conectó con Parker Washington para 63 yardas, preparando la recepción de touchdown de 10 yardas de Travis Etienne Jr. Tras un balón perdido por Bo Nix en su intercambio con el corredor Jaleel McLaughlin, Lawrence impulsó a Jacksonville en su quinta anotación consecutiva, un gol de campo de 26 yardas de Cam Little que puso el marcador 34-17 a principios del último cuarto.

Los Broncos avanzaban tras acercarse a 34-20; pero en cuarta oportunidad desde la yarda 41 de Jacksonville, Nix telegrafió un pase a Pat Bryant que fue interceptado fácilmente por Jarrian Jones a mitad del último cuarto. Más tarde, Bryant fue retirado tras un golpe violento en el último minuto.

Lawrence está jugando el mejor fútbol americano de sus cinco años en la NFL, descubriendo los matices de la ofensiva del entrenador Liam Coen y avivando su conexión con Jakobi Meyers, fichado en el traspaso en la fecha límite. Los Jaguars habían superado a sus cinco rivales anteriores por un total acumulado de 171-72, pero esta fue la victoria más emblemática de Lawrence.

Nix fue maltratado por la defensiva de Jacksonville

Fuente: Tribuna del Yaqui