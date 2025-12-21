Cruz Azul se adelanta a Boca Juniors y amarra fichaje bomba; ya hay fecha de llegada a México

Ciudad de México.- Fuentes especializadas dan por hecho la llegada del delantero colombiano, Miguel Borja, a Cruz Azul de cara al arranque del Torneo Clausura 2026. Aunque se habló de un interés por parte de Boca Juniors de Argentina, La Máquina hizo lo necesario para convencer a 'El Colibrí', como apodan al futbolista, para arribar a la Liga MX. Se reportó que podría aterrizar en suelo mexicano entre el 26 y 28 de diciembre para reportar con el equipo.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el fichaje se encuentra a detalles de ser oficial, únicamente a la espera de que la directiva celeste libere una de sus plazas de No Formado en México (NFM). El atacante sudamericano llegaría al balompié mexicano como agente libre luego de finalizar su contrato con River Plate y firmaría un vínculo por dos temporadas con Cruz Azul, mismo que se podría extender hasta diciembre de 2027.

Además, existe la posibilidad de renovar por un año adicional en función de su rendimiento y objetivos. Una vez concluida la operación, el originario de Tierralta, Colombia, podría incorporarse a la pretemporada del cuadro cementero el 29 de diciembre para estar listo al inicio del siguiente torneo, cuando Cruz Azul se mida al Club León en la primera jornada. Con esto, La Máquina contará con la presencia de un jugador de alta categoría internacional.

En su etapa con River Plate, Miguel Borja registró participó en un total de 159 partidos, registrando 62 goles y 10 asistencias. En su palmarés cuenta con una Copa Libertadores que ganó con Atlético Nacional en 2016, así como un Brasileirao con el Palmeiras. Sin embargo, a pesar de su destacada trayectoria profesional, Borja Hernández llega a la Liga MX con casi 33 años de edad y alejado de su mejor nivel futbolístico.

Oportunidad para liberar plaza de NFM

Ante la necesidad de liberar una plaza de No Formado en México (NFM) para concretar el fichaje de Miguel Borja, la directiva cruzazulina podría negociar al polaco Mateusz Bogusz, quien no tiene la intención de continuar en la institución. Según el insider Ike Carrera, el representante de Bogusz está en busca de una oferta por la carta del atacante europeo, la cual debe estar a la altura de la inversión que hizo Cruz Azul por él.

