Dallas Cowboys no dan una: Después de ser eliminados, caen en casa ante Chargers

Arlington, Estados Unidos.- Después de sumar un fracaso más a su ya larguísima racha de 30 años sin poder ganar un Super Bowl, los fanáticos de los Dallas Cowboys esperaban cuando menos una victoria en casa al recibir la visita de Los Angeles Chargers.

En cambio, tuvieron que resignarse, tras sufrir una dolorosa derrota por 34-17, en un escenario que empeora cuando se recalca que no solamente se trata de tres décadas sin ganar el trofeo Vince Lombardi, y es que ni siquiera han podido regresar a una final de la Conferencia Nacional, antesala del gran juego.

El triunfo de los 'Bolts' lo encabezó Justin Herbert, con todo y su mano izquierda rota, al lanzar para dos pases de touchdown y correr para uno más, mientras Los Angeles se acercaron a un puesto en los playoffs con su triunfo de este domingo 21 de diciembre de 2025.

La cuarta victoria consecutiva de los Chargers les dio la oportunidad más tarde ese día de asegurar su segunda plaza en postemporada en dos temporadas bajo la dirección del entrenador Jim Harbaugh. Los Ángeles (11-4) estaría en una derrota o empate ante Indianápolis o Houston.

"Creo que lo realmente interesante de este equipo es que hemos ido semana a semana, y nunca miramos demasiado hacia adelante, ni demasiado atrás", dijo Herbert. "En las últimas semanas, creo que la defensa ha hecho un gran trabajo ayudándonos. Y hoy pudimos ayudar un poco".

Dak Prescott consiguió pases de touchdown en sus dos primeras series, pero no pudo volver a encontrar la zona de anotación para Dallas, que fue eliminado de los playoffs por segundo año consecutivo con la victoria decisiva de Filadelfia en la NFC Este en Washington el sábado.

Además, los Cowboys (6-8-1) han perdido tres partidos seguidos desde una racha de tres victorias consecutivas que les llevó a superar el 50 por ciento de victorias por única vez en la primera temporada del entrenador Brian Schottenheimer.

"Jugaron un mejor partido completo que nosotros", dijo Prescott, que completó 21 de 30 pases para 244 yardas, sin intercepciones. "La primera mitad estamos en racha y no conseguimos parar en defensa. En la segunda mitad, conseguimos paradas en defensa y no estábamos haciendo mucho".

Fuente: Tribuna del Yaqui