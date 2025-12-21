Dura baja para el Barcelona: Andreas Christensen sufre rotura muscular y queda fuera por varios meses

Ciudad de México.- Pese a haber finalizado sus actividades oficiales del 2025 con una victoria, el Barcelona se irá al parón por las fechas decembrinas con una gran preocupación, luego de que se informara que Andreas Christensen había sufrido una grave lesión. El defensa central presentó una rotura parcial del ligamento cruzado anterior en los entrenamientos previos al partido contra el Villarreal.

En dicho compromiso, el Barcelona se pudo imponer ante el 'Submarino Amarillo' en un intenso duelo que finalizó con marcador de dos tantos por cero; Raphinha y Lamine Yamal fueron los encargados de las anotaciones para los visitantes. En los últimos minutos del compromiso, Joan García, guardameta del Barça, se convirtió en figura al concretar varias intervenciones y permanecer en ceros su portería.

#Deportes | Barcelona cierra el 2025 con victoria sobre el Villarreal y asegura la primera posición de LaLiga ?https://t.co/E5StokU190 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Las malas noticias para el conjunto dirigido por Hansi Flick llegaron un par de horas antes del silbatazo inicial, luego de que el danés tuviera un incidente en la última práctica previa al duelo contra el Villarreal. El defensivo tuvo una torcedura, por lo que no pudo continuar en el entrenamiento y le fueron realizadas una serie de pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión.

De acuerdo con el comunicado del equipo, Andreas Christensen sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en una sesión dentro de La Masia. El club informó que se optó por un tratamiento conservador, sin revelar el tiempo estimado para su regreso a las canchas.

The first team player Andreas Christensen has a partial tear of the anterior cruciate ligament in his left knee as the result of an unfortunate twist of the knee in Saturday’s training session. After tests carried out on the player, a conservative course of treatment has been… pic.twitter.com/QdhnNbgyYU — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2025

Pese a eso, la operación no está del todo descartada, ya que pudiera ser la opción más viable para apresurar su regreso a las canchas. Según lo consultado con especialistas, este tipo de lesiones pudiera prolongarse hasta seis meses, con lo que estaría quedando fuera en el resto de la temporada de LaLiga, además de poner en riesgo su participación con Dinamarca en la Copa del Mundo 2026.

La lesión de Christensen se sumó a la de otros elementos de peso dentro del equipo del Barcelona, entre las que destacan la ausencia de Pedri luego de presentar un problema muscular en los últimos días, Dani Olmo y Gavi, quienes tienen varias semanas fuera de circulación, y el caso de Ronald Araújo, que se encuentra bajo licencia administrativa.

#Deportes | Barcelona pierde a elemento importante; Dani Olmo volverá a las canchas hasta el 2026 por lesión ?https://t.co/12BRRjoFTd — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui