Exdelantero de Chivas del Guadalajara es anunciado como refuerzo en la Primera División de Costa Rica

Ciudad de México.- El delantero mexicano, Erick Torres, continuará su carrera en Centroamérica luego de ser presentado como un nuevo refuerzo para el Municipal Liberia, el cual disputa la Primera División de Costa Rica. El exdelantero de las Chivas del Guadalajara y otros clubes dentro de la Liga MX pudo recuperarse luego de estar inmiscuido en un escándalo de dopaje y regresar a las canchas de dicho país.

El atacante mexicano dio positivo a una prueba de control por parte de la Primera División tica, lo cual lo llevó a recibir una sanción de dos años por consumo de la sustancia clostebol, la cual ayuda a desarrollar masa muscular grasa, además de usarse para la quema de grasa. Luego de las apelaciones, el castigo se redujo a 16 meses, por lo cual estuvo habilitado para regresar desde mayo del 2025.

#Deportes | La 'Chofis' regresa al 'Rebaño'; Eduardo López volverá a defender los colores de Chivas en la 'talacha' ?uD83DuDE4Chttps://t.co/zJhkgDpVpM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 20, 2025

Su regreso al deporte se dio con el Sporting FC, con quienes estuvo por 15 compromisos en los cuales marcó cinco goles y recibió un par de amonestaciones en más de mil 100 minutos disputados en la temporada recién finalizada. Fue mediante la cuenta oficial del equipo Municipal Liberia en la que se dio a conocer el fichaje del mexicano.

¡Bienvenido a la familia AuriNegra! uD83DuDE0E



Damos la más cordial bienvenida a Erick “El Cubo” Torres, delantero mexicano que se une a nuestro club proveniente de Sporting por periodo de año y medio uD83DuDCAAuD83CuDFFC#LiberiaMiÚnicaPasión uD83DuDC9BuD83DuDDA4 pic.twitter.com/lyjkQLVIGl — AD Municipal Liberia Oficial (@admliberiaofic1) December 19, 2025

De acuerdo con lo revelado, el 'Cubo' firmó un acuerdo inicial por un año y medio, lo que garantiza su permanencia en dicho equipo hasta junio del 2027 y el cual se podría extender conforme se desempeñe el jugador. El Municipal Liberia finalizó en cuarta posición la temporada 2025 al caer en las semifinales contra la Liga Deportiva Alajualense, misma con la que verá su debut en el 2026, el 14 de enero en calidad de visita.

Torres fue uno de los mejores canteranos del Guadalajara y pintaba para establecerse en todo el balompié nacional, llegando a ser convocado en diversas ocasiones por la Selección Mexicana. Con las Chivas, Erick disputó 85 compromisos, en los cuales marcó 20 goles y puso 14 asistencias; vistiendo la 'Tricolor', Erick participó en varios partidos amistosos, además de la Copa Oro del 2017.

Los 5 mejores goles de @Chivas contra Puebla en la última década



5° Erick ‘Cubo’ Torres

CL15: Chivas 2-1 Puebla pic.twitter.com/QfeNwt3SAy — Total 90 (@Total90Mx) April 3, 2024

Tras su salida del 'Rebaño Sagrado', el 'Cubo' pasó por el Cruz Azul, los Pumas UNAM y Xolos de Tijuana en la Liga MX, aunque con ninguno se pudo establecer como titular. Antes de emigrar a Centroamérica, Torres pasó, tuvo una breve estadía en la MLS con el Houston Dynamo y luego compitió en una liga estadounidense de nivel menor.

Fuente: Tribuna del Yaqui