Exentrenador del Cruz Azul podría sustituir a Ancelotti y dirigir a un prestigioso club brasileño

Ciudad de México.- Luego de despedir a Davide Ancelotti, el hijo del mítico entrenador del Real Madrid y actual estratega de la Selección de Brasil, el Botafogo comenzó con la búsqueda de un nuevo mandamás de cara a la temporada 2026 del Brasileirao. Ante este exigente escenario es donde tomó relevancia el nombre de Martín Anselmi, exentrenador del Cruz Azul, quien podría concretar su llegada al balompié carioca.

La salida de Ancelotti se dio luego de una rotura en la relación con la directiva del Botafogo, quienes, luego de tener una temporada marcada por las lesiones, tomaron la decisión de despedir a Luca Guerra, preparador físico del equipo. Esta medida generó un quiebre entre el cuerpo técnico y John Textor, propietario del club, quien también despidió a Davide y luego comenzó la exhaustiva búsqueda de un nuevo estratega.

De acuerdo con la información del portal Globo, Anselmi encabeza la lista de candidatos para ser el reemplazo del hijo de Carlo Ancelotti. Según dicho informe, el equipo con sede en Río de Janeiro, Brasil, ha destacado varios puntos positivos a favor del exestratega de 'La Máquina', entre los que destacan su estilo de juego ofensivo y la experiencia que presenta a pesar de su corta edad.

Al mando del equipo cementero, Anselmi estuvo por 50 compromisos entre varias competencias, dejando un récord positivo, además de imponer marcas en el Apertura 2024 al alcanzar 43 unidades, luego de cosechar 13 victorias, tres empates y una derrota en los 17 partidos del certamen. Su salida del Cruz Azul se vio en un entorno polémico, pues de acuerdo con la información publicada en enero del 2025, abandonó a 'La Máquina' para irse al Porto, aun sin tener un acuerdo firmado.

El sudamericano no pudo correr con tanta suerte en el futbol de Portugal y solo seis meses después, se anunciaba su despido luego de una mala racha en la Primeira Liga, además de tener una desafortunada participación en el Mundial de Clubes. Anselmi estaría concretando su regreso a Sudamérica, luego de haber iniciado su carrera con Independiente del Valle, equipo con el cual consiguió cuatro campeonatos.

El Botafogo estaría teniendo los primeros acercamientos con Martin Anselmi a partir del 22 de diciembre, ya que el conjunto carioca disputará en las próximas semanas el repechaje para la siguiente edición de la Copa Libertadores.

