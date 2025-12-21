James Cook encabeza victoria de Bills sobre Browns y Buffalo se acerca a playoffs

Cleveland, Estados Unidos.- Con una racha que incluye cinco victorias en los últimos seis encuentros, los Buffalo Bills dieron un paso más rumbo a la postemporada, después de imponerse como visitantes a los Cleveland Browns este domingo 21 de diciembre de 2025 por 23-20. James Cook encabezó el triunfo de los Bills (11-4) con 117 yardas por tierra y dos touchdowns; Ty Johnson también anotó por carrera y Josh Allen jugó la segunda mitad a pesar de sufrir una lesión en el pie durante el segundo cuarto.

El actual MVP de la NFL sufrió la lesión tras ser capturado por Myles Garrett y Alex Wright de Cleveland, que supuso una pérdida de 22 yardas hasta la yarda 1 de Buffalo con 60 segundos restantes en la primera mitad. La media captura le dio a Garrett 22 en la temporada. Necesita una más en los dos últimos partidos de los Browns (3-12) para superar a Michael Strahan y T.J. Watt y conseguir una nueva marca para una temporada.

a little scoring update for you: with a half sack on this play, Myles is now one away from history uD83DuDE4C https://t.co/Zk2ip7g7Ps pic.twitter.com/aweeL89gEp — Cleveland Browns (@Browns) December 21, 2025

Allen finalizó con 12 completos de 19 pases para 130 yardas y también corrió para 17 yardas en siete acarreos. Shedeur Sanders completó 20 de 29 pases para 157 yardas y un touchdown. También fue el corredor líder de los Browns con cuatro acarreos para 49 yardas. La selección de quinta ronda también lanzó dos intercepciones que se transformaron en 10 puntos para Buffalo.

Fue el noveno partido de más de 100 yardas por tierra esta temporada para Cook, empatado con Thurman Thomas en el segundo puesto de la historia de la franquicia. OJ Simpson ostenta el récord de una temporada con 11. El veterano de cuatro años también tomó el liderato de la NFL en yardas por tierra con 1.532 yardas. Jonathan Taylor, de Indianápolis, es segundo con 1.443 puntos, mientras que los Colts se enfrentan a San Francisco el lunes por la noche.

Cook empató a 7 a mitad del primer cuarto con una carrera de 44 yardas por el centro, donde esquivó intentos de placaje de Mohamoud Diabate y Adin Huntington de Cleveland en la línea de scrimmage. Grant Delpit tuvo la oportunidad de parar en la yarda 27, pero fue girado y no pudo hacer el placaje.

Buffalo convirtió ambas intercepciones de Sanders en puntos: la carrera de touchdown de dos yardas de Johnson a principios del segundo cuarto y un gol de campo de 41 yardas de Michael Badgley en el tercer cuarto, para colocar el marcador 23-17.

Allen no ocupó una brillante actuación para el triunfo

Fuente: Tribuna del Yaqui