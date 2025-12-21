Javier Aquino rompe el silencio luego de su sorpresiva salida de Tigres: "No fueron honestos conmigo"

Ciudad de México.- Luego del sorpresivo anuncio que realizó Javier Aquino en el que se oficializaba su salida de los Tigres de la UANL tras una década con el equipo, el volante por derecha expresó su sentir y dejó en claro por qué se tomó la decisión. Así mismo, el veterano dejó en claro que la directiva felina no le permitió despedirse de la afición regiomontana y lo sacaron por la 'puerta de atrás'.

Durante la tarde del 20 de diciembre se dio a conocer la noticia y fue el mismo jugador el que la difundió mediante una transmisión a través de las redes sociales, en las que se le pudo ver muy afectado y por momentos lloraba de frustración, de acuerdo a sus propias palabras. Aquino dejó la institución regiomontana luego de 10 años en los que cosechó 30 goles y 58 asistencias en 442 partidos disputados.

Aún consternado, el exseleccionado mexicano ofreció una entrevista para TUDN, en la cual reiteró que su molestia proviene de la manera en la cual le fue notificada su salida de los Tigres a pesar de la década que llevaba defendiendo el jersey de la UANL. "La situación deriva toda de las formas de que después de tantos años de haberle entregado todo al club, de haber dejado 10 años y medio de carrera, muchos títulos, mucho esfuerzo, mucha dedicación, me lo informaran de esta forma".

Aquino aseguró que nunca tuvo algún problema con sus compañeros, cuerpo técnico o directivos, lo que lo termina por sorprender aún más con la forma en la que fue manejada su salida. Así mismo, afirmó que cuando la directiva se acercó a negociar, aun con acuerdos que no eran favorables, él mostró disponibilidad y flexibilidad para permanecer con el equipo regio.

Creo que conmigo no fueron del todo honestos y creo que por el tiempo que llevaba aquí en el club merecía al menos la honestidad y la claridad de decirme con tiempo que no tenían planes de continuar en un futuro".

Por último, aseguró que la decisión final fue tomada por Mauricio Culebro, directivo del equipo regio, además de Guido Pizarro, entrenador y excompañero de Aquino en sus días como jugador. "Yo esperaba otra cosa, al menos poder despedirme de mis compañeros en una cancha de futbol, en un vestidor".

