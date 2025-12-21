Max Verstappen opina sobre el desempeño de Lewis Hamilton en Ferrari: "No es agradable de ver"

Ciudad de México.- Lewis Hamilton tuvo una desafortunada temporada debut con Ferrari, pues cuando Charles Leclerc peleaba para entrar a las primeras posiciones, él quedó relegado en un sinfín de ocasiones a la parte media de la tabla. Ante el mal año del británico, Max Verstappen comentó lo lamentable que es ver a un piloto con tanta calidad como Hamilton sin las herramientas para pelear por la parte alta de la tabla.

Hamilton no pudo ganar ninguna carrera y tampoco finalizar dentro del podio, algo que no le ocurría desde hace más de 15 años cuando todavía era un novato, además de que fue superado de manera amplia por su compañero de Ferrari, que llegó a colectar un segundo lugar. En la clasificación de puntos, Lewis Hamilton llegó a 156, quedando a poco menos de 100 unidades respecto a Leclerc.

Verstappen no se ve por muchos años en la F1

Como lo ha realizado en reiteradas ocasiones, Max Verstappen expresó que dentro de sus planes no está el convertirse en un piloto longevo dentro de la F1 y adelantó que estará dentro de la categoría hasta que deje de sentirse competitivo. "Depende un poco de la personalidad. Algunos se quedan más tiempo. También depende de tu nivel y de lo que hayas logrado en el pasado".

Al serle planteado el escenario de Hamilton en el 2025, 'Super-Max' refirió que no fue agradable para él el presenciar el mal desempeño de Lewis, con quien tuvo una innumerable cantidad de batallas y contra quien peleó el primer título de su carrera en el 2021. "Evidentemente, no ha sido una temporada agradable en Ferrari. Se siente en todas partes, especialmente por la radio. Honestamente, a mí también me da pena".

Así mismo, comentó que Hamilton es un piloto fuerte y sabe que no desistirá hasta alcanzar la gloria con la escudería italiana, aunque desde el pit del 'Cavallino Rampante' deberían presentar mejoras para permitir que llegue a pelear por victorias de nueva cuenta. "¿Va a retirarse? No lo sé. No se rinde, estará ahí. Pero no es agradable de ver".

Por último, Verstappen relató que ha platicado en reiteradas ocasiones con Fernando Alonso, quien le ha comentado las dificultades que implica el estar dentro de la F1 por tantos años. "Estos coches ya no son precisamente agradables de conducir. Y al envejecer, lo sientes más: los hombros, la espalda, el cuello. Exige más esfuerzo mantener todo a nivel".

