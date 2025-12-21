Munetaka Murakami ya tendría destino en MLB; el japonés firmará contrato con Chicago White Sox

Ciudad de México.- Los Chicago White Sox acaban de realizar su primera gran firma desde la agencia libre desde hace varias temporadas y lo hicieron adquiriendo a uno de los mejores bateadores que se encontraban libres en el mercado. El equipo de la 'Ciudad de los vientos' habría llegado a un acuerdo multianual con Munetaka Murakami, slugger japonés de 25 años y 34 millones de dólares.

Murakami se convirtió en la estrella de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB) a su corta edad, pues desde que tenía 19 años era el bateador más peligroso en el certamen asiático. En su primera temporada, conectó 36 vuelacercas, por lo que fue nombrado novato del año; su mejor campaña fue la del 2022, donde conectó un total de 56 cuadrangulares, rompiendo el récord de más jonrones para un nacido en Japón, el cual estaba establecido en 1964.

Munetaka Murakami is headed to the Southside pic.twitter.com/UmRZNzCnMY — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 21, 2025

En total, durante las ocho temporadas que pasó en la NBP, Murakami disputó un total de 892 compromisos, en los cuales conectó 246 cuadrangulares y 647 carreras producidas, con un promedio de bateo de .270. Uno de los mayores factores para que Munetaka no pudiera alcanzar un contrato más grande es que la temporada pasada se perdió una cantidad considerable de partidos por una lesión en el oblicuo.

Munetaka Murakami ?? White Sox pic.twitter.com/OvDaF6aPnT — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 21, 2025

Las otras estadísticas que pudieron haber jugado en contra del japonés son su alta tasa de ponches en los últimos tres años (más del 28 por ciento), además de su tasa de contacto dentro de la zona, la cual promedia un 72.6 por ciento, equivalente a ser la segunda más baja en la temporada 2025 de la MLB. Además, su defensiva causó preocupación entre los equipos que lo pretendían, pues aunque se desempeñe en la antesala y la primera almohadilla, registra numerables errores con el guante.

Los informes aseguraron que Murakama firmó un contrato por dos años y 34 millones de dólares con los White Sox; el japonés intentará demostrar su calidad en el beisbol de los Estados Unidos y luego regresar a la agencia libre en el 2027. Varios equipos, entre ellos Los Angeles Dodgers y los New York Mets, habían mostrado interés en el nipón, aunque le ofrecieron acuerdos no tan remunerados.

White Sox, INF Munetaka Murakami reportedly agree to 2-year deal, per multiple reports including MLB's @Feinsand. pic.twitter.com/ldOOwEgJ6a — MLB (@MLB) December 21, 2025

Aun con todos los factores en contra, Murakami llega con una gran proyección a la MLB, además de que ya se mostró en el beisbol internacional. Munetaka participó en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, siendo vital para Japón, conectando el batazo decisivo para la victoria sobre México en las semifinales.

MUNETAKA MURAKAMI WINS IT FOR TEAM JAPAN!!! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/LNROmpkkes — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui