Pumas refuerza la delantera; campeón de la Copa Libertadores con Flamengo disputará el Clausura 2025

Ciudad de México.- Luego de estar envueltos en varios rumores que ligaban un sinfín de jugadores a los Pumas UNAM, la directiva del equipo universitario hizo oficial el fichaje y carta fuerte que presentarán para el Clausura 2025. La Cantera recibirá a Juninho Vieira. Reciente campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo.

Este se convirtió apenas en el tercer fichaje de Pumas de cara al siguiente certamen de la Liga MX, aunque es el primero de renombre, ya que los restantes son juveniles que llegaron cedidos de Rayados de Monterrey. El equipo capitalino informó que contarían con los servicios de César Garza, mediocampista que llegó procedente del futbol escocés, y también les fue cedido Tony Leone, defensa central formado en la MLS.

Juninho llega a aportar un gran bagaje por su paso en el futbol dentro del viejo continente, aunque su mejor forma la mostró en la Primera División de Azerbaiyán, donde jugó para el Qarabag Agdam. En dicho club, el ariete carioca disputó un total de 81 compromisos, en los cuales registró 41 goles y cosechó 16 asistencias en 5 mil 279 minutos.

Con esas credenciales fue adquirido por el Flamengo y, apenas en un año, ganó seis títulos, entre los que destacan el Brasileirao 2025 y la Copa Libertadores, además de finalizar la Copa Intercontinental en la segunda posición al caer desde los penales ante el Paris Saint-Germain. Pese al gran palmarés en su segunda etapa dentro del futbol sudamericano, el rendimiento no fue el esperado, ya que solo registró cuatro tantos en 32 compromisos, la mayor parte siendo suplente.

Tras finalizar su participación en el certamen que se disputaba en Qatar, Juninho viajó de manera directa a la CDMX y asistió a las instalaciones de la Cantera para oficializar el acuerdo que tenía preacordado con la directiva universitaria. Fue a través de las redes sociales del equipo en las que se compartieron las imágenes del jugador plasmando su firma, acompañado por Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas.

En días anteriores se había rumorado que el conjunto auriazul había puesto el radar en Ronaldo Martínez, ariete paraguayo que milita con el Platense de la Primera División Argentina, aunque con la incorporación de Juninho, este fichaje pudo haberse frenado.

