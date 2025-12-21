Reciente bicampeón de la Liga MX con Diablos del Toluca pudiera cambiar de equipo para el Clausura 2025

Ciudad de México.- A pesar de haber disputado la final del Apertura 2025 y conseguir el bicampeonato con los Diablos del Toluca, un jugador pudiera estar cambiando de aires de cara al siguiente certamen de la Liga MX. De acuerdo con la información publicada por varios medios, Juan Pablo Domínguez estaría dejando al 'Chorizo Power' en el Clausura 2026, donde podría jugar para el León FC.

El mexiquense llegó al Toluca en el 2023 y debutó en la Leagues Cup, competencia en la que disputó cuatro partidos y se estrenó como goleador; en el certamen mexicano, vio sus primeros minutos con los Diablos en el Apertura 2023. Pese a que no se pudo establecer entre el cuadro titular, se adaptó al rol de rotación, aportando su calidad en momentos clave a lo largo de los cuatro torneos que vistió el jersey escarlata.

En total, Domínguez acumuló 95 partidos con el Toluca, sobrepasando los 5 mil 200 minutos, en los cuales marcó 11 goles y siete asistencias, además de recibir ocho tarjetas de amonestación y una roja directa. 'Juanpi' tuvo participación en el partido de vuelta de la final contra los Tigres, ingresando de cambio en la segunda mitad; el nacido en Ecatepec erró su cobro en la maratónica tanda de penales, aunque no terminó influenciando en el resultado.

César Luis Merlo fue el primer periodista que reveló la información sobre su cambio de equipo para el siguiente año; de acuerdo con lo revelado por el reportero especializado en fichajes, el acuerdo entre 'La Fiera' y Domínguez se cerró durante la tarde del 20 de diciembre. Juan Pablo estaría llegando al León de manera definitiva y en los próximos días se integrará a la pretemporada del equipo del Bajío.

uD83DuDEA8Juan Pablo Domínguez deja Toluca y ficha por el León. #TratoHechohttps://t.co/SZBbWKNhHi pic.twitter.com/9mHqVPtyZL — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 21, 2025

La llegada de Domínguez al León FC le permitirá reencontrarse con Ignacio Ambriz, entrenador que le abrió las puertas en el Toluca y que ahora dirige a los 'Panzasverdes'. Durante las temporadas 2023-2024, Juan Pablo reunió una cantidad considerable de minutos con 'Nacho', por lo que su incorporación a 'La Fiera' pudiera ser determinante en su carrera.

uD83DuDEA8 Y así, en sábado pasadas las 11 de la noche, @CLMerlo CONFIRMA la información que adelantaba desde ayer @PacoMontesLA…



Juan Pablo Domínguez será NUEVO jugador del Club León. uD83EuDD81



Llegaría como compra definitiva (Merlo) y en los próximos días se cerrará el acuerdo para que en… pic.twitter.com/HX08PwnkqG — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) December 21, 2025

Luego de haber pasado varios torneos en el segundo plano, el León FC intentará regresar a las primeras planas de la Liga MX, ya que estarían firmando a Didier Cambindo, delantero colombiano que estuvo asediado por varios clubes luego de su salida del Necaxa.

Fuente: Tribuna del Yaqui