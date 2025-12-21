Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo se disputan la cima del standing de la LAMP 2025-2026

Ciudad de México.- Con menos de 10 días para que finalice la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el standing se encuentra con múltiples empates como señal de la paridad en la competencia. Uno de ellos es la disputa de la primera posición, en la cual Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo se encuentran empatados en récord.

Ambas escuadras tienen marca de 15 triunfos y ocho descalabros; la novena sinaloense tenía una ventaja de hasta cuatro juegos ante el segundo lugar, lo cual desapareció en menos de una semana. Pese a eso, el dominio que tienen Tomateros, al haber barrido a Naranjeros de Hermosillo en su primera serie de la segunda vuelta, los coloca en la cima de la tabla, aunque sin margen de error en las próximas jornadas.

Los siguientes dos puestos también se comparten con la misma marca; Jaguares de Nayarit es tercer lugar y los Charros de Jalisco se quedan en el cuarto peldaño de la tabla, ambos con marca de 14 laureles y nueve derrotas. Al igual que el caso anterior, el desempate se define por el dominio que impera en la novena nayarita sobre los jaliscienses, a quienes vencieron en sus tres compromisos.

Cañeros de Los Mochis se encuentra en solitario dentro de la quinta posición, al haber cosechado 12 triunfos y 11 descalabros, siendo el último club con récord positivo, luego de tener tres victorias de manera consecutiva. La sexta posición se la lleva Yaquis de Obregón, tras 11 triunfos y 12 descalabros; si la temporada finalizara hoy, 'La Tribu' se quedaría con el tercer lugar en la colecta de puntos, garantizando el abrir en casa en el inicio de los playoffs.

El séptimo lugar se lo lleva Águilas de Mexicali, con la misma marca que la novena cajemense, aunque, por cuestiones de dominio, queda en un peor puesto. Algodoneros de Guasave es octavo, con 10 victorias y 13 derrotas, aunque tienen bastante colchón con respecto a las últimas posiciones.

Venados de Mazatlán es noveno luego de solo haber conseguido siete victorias por 16 reveses, con tres juegos de diferencia con respecto a la posición anterior. Como ha sido el común denominador en toda la segunda vuelta, el Tucson Baseball Team se lleva el sótano de la clasificación, con lo cual se complican sus aspiraciones de ingresar a la postemporada en su año de debut.

Fuente: Tribuna del Yaqui