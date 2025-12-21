Venados resisten y rescatan el último juego en su visita a los Naranjeros

Hermosillo, Sonora.- Miles Simington se fue de 3-2 con dos carreras remolcadas y una anotada; Miguel Guzmán contribuyó con dos anotadas al irse de 4-3 y los Venados de Mazatlán rescataron el último juego de su visita a los Naranjeros de Hermosillo, al imponerse por apretado marcador de 7-6.

Venados no esperó mucho y con una carrera en la primera entrada, se fueron al frente en la pizarra del Estadio Fernando Valenzuela; Fabricio Macías sacó doblete al jardín al prado central, avanzó con toque de sacrificio de Ramiro Peña y anotó con rodado al cuadro de Andrés Álvarez.

MadruganuD83DuDC40



Andrés Álvarez produce y los @venadosbase timbran la de la quiniela en el inicio del juego uD83DuDC4AuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/dBVJz2fYm4 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 22, 2025

Naranjeros respondió en el cierre del segundo capítulo, donde le dieron la vuelta al marcador. Agustín Murillo recibió base gratis y Gabriel Gutiérrez pegó de hit; timbrando el 'Guty' con otro sencillo de Milan Tolentino al prado central. Tras dos fuera, Ángel Ramírez conectó imparable productor al jardín central y Harold ramírez lo imitió con otro sencillo dentro del cuadro, para el 3-1.

Naranjeros lo intentaron, pero no les alcanzó

Sin embargo, los rojos volvieron a la carga en la apertura del tercer inning, donde Ramiro Peña abrió con sencillo y anotó con cuadrangular de Estamy Ureña por el jardín izquierdo; luego, Miguel Guzmán se embasó con toque sorpresa y timbró después con doblete de Miles Simington al derecho, para el 4-3.

Mazatlán incrementó su ventaja en el cuarto episodio, donde Christopher Escarrega sacó doblete al central, avanzó con sacrificio y luego timbró en error del receptor Gabriel Gutiérrez; y en la quinta sumaron otro par de rayitas. Guzmán conectó doblete y Simington lo remolcó con sencillo al central; luego Brayan Quintero lo envió a la registradora con doblete al jardín izquierdo, para el 7-3.

Desde el Estadio Fernando Valenzuela



Los @venadosbase están ganando por la mínimauD83EuDD1FuD83CuDFFC



Presentado por: @Repsol #LigaARCO? pic.twitter.com/DY6DK2HiTZ — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 22, 2025

Hermosillo recortó distancia en el fondo de ese episodio, donde Harold Ramírez pegó de hit, Issac Paredes siguió con base gratis y Willie Calhoun don 'tubey' empujó una carrera; mientras que Murillo con sencillo al central remolcó dos más, para el 7-6.

Pablo Téllez (3-1) fue el ganador en dos capítulos de un imparable, con par de ponches y una base por bolas. Paul Campbell (3-1), quien abrió por Naranjeros fue el derrotado en 4.2 entradas de labor monticular, en las que le conectaron 11 imparables y le anotaron siete carreras; con dos ponches y dos bases por bolas.

Fuente: Tribuna del Yaqui