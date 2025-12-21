Yaquis de Obregón vs Jaguares de Nayarit; dónde ver EN VIVO el tercero de la serie de la LAMP

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de perder por dos jornadas consecutivas, Yaquis de Obregón intentarán rescatar la victoria de la honra en el tercero de la serie contra Jaguares de Nayarit, club que se les ha complicado a lo largo de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). 'La Tribu' ha fallado con el bateo oportuno y buscarán ganar su primer juego contra la novena nayarita en la campaña.

Jeremy Rhoades se anotó su primer triunfo del año, luego de lanzar cinco entradas y un tercio de seis imparables, una carrera limpia admitida y tres ponches recetados; Joel Rangel se llevó el salvamento a pesar de la ventaja en el marcador, al lanzar tres entradas en blanco. Elián Leyva no tuvo la presentación que se esperaba, ya que solo lanzó tres capítulos y un tercio, con seis indiscutibles y par de carreras permitidas.

La primera rayita cayó en la apertura del segundo rollo, luego de que Justin Wylie conectara un sencillo a los jardines, enviando a Ricardo Valenzuela a tierra prometida, y el dos por cero llegó en el cuarto rollo, con un roletazo al cuadro de José Herberto Félix. El descuento y única carrera por los locales se dio en los spikes de Kevin Villavicencio, quien negoció pasaporte, se robó la segunda y terminó por anotar con sencillo de José Gaitán.

Con el juego en la línea, un rally de cuatro anotaciones por los visitantes en la apertura del sexto rollo abrió la diferencia en el marcador del segundo compromiso en el Estadio Yaquis. Con un out en la pizarra, Niko Vásquez y Justin Wylie se pusieron en circulación; ambos terminaron anotando con sencillos ligados de Ciro Norzagaray y José Félix. El cinco por uno llegó con un squeeze play a cargo de Carlos Sepúlveda; dos carreras más terminaron entrando con batazo de Brandon Villarreal.

Horarios del Yaquis de Obregón vs. Jaguares de Nayarit

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Domingo, 21 de diciembre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes 2

Felipe González será el encargado de abrir el juego por los locales; el derecho de 34 años intentará llegar a las seis victorias en la temporada, con las cuales se posiciona en uno de los mejores elementos para los dirigidos por Gabe Álvarez. Por Jaguares, Tyler Jandron abrirá con la consigna de buscar la victoria y con ello, completar la barrida en la serie anual, pues Nayarit ha ganado los cinco compromisos que han sostenido contra Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui