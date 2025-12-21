Yaquis no puede con Jaguares; Nayarit sale con la serie por limpia de Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tyler Jandron lanzó blanqueada de siete entradas y los Jaguares de Nayarit mantuvieron su jefatura sobre los Yaquis de Obregón en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), al imponerse por 5-0 y llevarse la serie por limpia.

Jandron (1-0) se sostuvo por siete capítulos completos de únicamente cinco imparables, con dos bases por bolas y par de ponches. A pesar de una buena labor, Felipe González (5-2) se llevó la derrota en seis entradas completas de cinco hits, con una carrera y seis 'chocolates', además de tres pasaportes.

Jandron dominó a placer a la Tribu

El que pega una...

Al igual que en los dos primeros encuentros de la serie, fueron los visitantes Jaguares quienes le pusieron números a la pizarra en el Estadio Yaquis, al timbrar una rayita en su primer turno a la ofensiva. Carlos Sepúlveda abrió con pasaporte, se robó la segunda colchoneta y anotó con sencillo de Ricardo Valenzuela al prado central.

Fue hasta la séptima entrada donde Nayarit se despegó definitivamente en el marcador, ya sobre los lanzamientos de Samuel Zazueta, quien regaló base por bolas a Ciro Norzagaray; este avanzó a segunda con sacrificio de José Heberto Félix y tras dos fuera, anotó en error del jardinero central Allen Córdoba, quien recogió un imparable de Brandon Villarreal, pero su tiro a home no pudo ser controlado por el receptor Santiago Chávez. Jacob Rhinesmith siguió con base por bolas y Ricardo Valenzuela empujó dos más con doblete al jardín izquierdo, mientras que Aaron Zavala puso el 5-0 con otro doble entre izquierdo y central.

En un intento por hacer reaccionar a su ofensiva, el manager de la Tribu cajemense, Gabe Álvarez le dio una sacudida a su lineup, poniendo a jugar a Víctor Márquez en la antesala y al cajemense Antony Macías en la segunda colchoneta. El veracruzano se fue de 2-2, con una base por bolas y el obregonense de 4-2, conectando entre ambos cuatro de los seis imparables de Yaquis en este encuentro. Macías fue uno de los dos corredores de Obregón que logró llegar a la segunda colchoneta, con un doblete en la cuarta entrada.

Para este lunes continúan las acciones del rol regular, los Yaquis de Obregón saldrán a la carretera para visitar a los Algodoneros de Guasave; mientras que los Jaguares regresan a Nayarit para recibir la visita de los Charros de Jalisco.

Fuente: Tribuna del Yaqui