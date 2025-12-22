Con par de dominantes salidas, Tyler Jandron es el Pitcher de la Semana en la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- Con un par de dominantes actuaciones en igual número de aperturas en las que brilló sobre el montículo, el norteamericano Tyler Jandron fue reconocido como el Pitcher de la Semana en la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

De esas dos salidas, el serpentinero zurdo de los Jaguares de Nayarit pudo acreditarse una victoria, la cual fue una dominante actuación monticular en el último de la serie entre los felinos y los Yaquis de Obregón, en tierras cajemenses el pasado domingo.

Ante la Tribu, Jandron se apuntó su primera victoria de la campaña, con un trabajo de siete capítulos completos de únicamente cinco imparables, con dos bases por bolas y par de ponches. Los felinos nayaritas se llevaron ese duelo por 5-0, para completar la limpia en la serie y mantener el dominio ante sus rivales en el presente curso del circuito invernal mexicano.

El zurdo mantuvo en ceros a la Tribu sonorense

Previamente, el lanzador de brazo equivocado había enfrentado a los Naranjeros de Hermosillo el pasado martes en el Coloso del Pacífico, encuentro del que salió sin decisión después de trabajar por espacio de cinco innings completos de únicamente cuatro imparables y una carrera, con tres chocolates y una base por bolas.

En total, su actuación en la semana fue de 12.0 innings, en los que recibió únicamente 1 carrera, ponchando a 5 enemigos y dejando en un microscópico 0.64 su efectividad en la campaña, en la que los Jaguares han demostrado que están para grandes cosas.

Anteriormente, Jandron había visto acción en cuatro duelos en la campaña, teniendo las dos primeras como relevista, pasando a ser parte de la rotación nayarita la semana pasada y demostrando su calidad con estas actuaciones que le valieron este nombramiento como el mejor serpentinero.

Tyler es el segundo lanzador de Jaguares en llevarse este premio, luego de que el cajemense Faustino Carrera lo hiciera en la segunda semana de la campaña. Los otros candidatos esta semana 10 fueron Omar Cruz de los Naranjeros de Hermosillo y el también lanzador de Nayarit, Robert Dugger.

Jandron se apuntó su primer triunfo en la liga

Fuente: Tribuna del Yaqui