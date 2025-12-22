Erick Vicente Valenzuela se roba los reflectores en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Los Mochis, Sinaloa.- Los Cañeros de Los Mochis tienen un pie y medio dentro de los playoffs de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y, además de contar con una sólida ofensiva, en las últimas series ha sido otra área la que se ha robado los reflectores, y esa es el bullpen.

Además de contar con el limayorista Daniel Duarte, el lanzador Erick Vicente Valenzuela ha levantado la mano durante la campaña y la propia LAMP lo reconoció este lunes 22 de diciembre como el Relevista de la Semana. El derecho de la novena esmeralda registró en las últimas dos series tres duelos, ganando dos de ellos, al lanzar cinco entradas completas, donde recetó nueve chocolates, teniendo en 0.00 su ERA y en 0.80 su WHIP semanal.

El nacido en Los Mochis, Sinaloa, Valenzuela está en su sexta campaña con los de la nación verde, trabajando un total de 98.0 innings, en 81 juegos a lo largo de su carrera en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). Con esto, Erick es el segundo pitcher de Cañeros en llevarse este premio este año, uniéndose a Daniel Duarte, que lo ganó en la semana 8.

Brazo de confianzauD83EuDEE1



Actuación sólida de Erick Valenzuela de los @verdesxsiempre recetando nueve chocolates y sin permitir carrera, es el relevista de la semanauD83DuDC4FuD83CuDFFC#LigaARCO? pic.twitter.com/Xg4CgyQMw7 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 22, 2025

Otros candidatos a Relevista de la Semana 10

Nuevamente, Matt Foster, de los Naranjeros de Hermosillo, tuvo una semana brillante desde la lomita, ya que en los últimos seis compromisos, se apuntó dos rescates y una efectividad perfecta de 0 en tres entradas completas, ante los trabajos que tuvo frente a Jaguares de Nayarit y Venados de Mazatlán.

Por otra parte, Sadrac Franco, de los Jaguares de Nayarit, igualmente mostró su calidad con el brazo, al sumar par de rescates y no permitir ni una sola carrera, frente a las novenas ofensivas de los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Ciudad Obregón.

A su vez, además de Erick Vicente Valenzuela, también Julián Ornelas fue reconocido por la LAMP; el cañonero de Charros fue nombrado el Jugador de la Semana, mientras que Tyler Jandron de los Jaguares de Nayarit, se llevó el reconocimiento de Pitcher de la Semana.

Ganadores Relevista de la Semana Temporada 2025-2026

Semana 1 Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 2 Matt Foster (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 3 Efraín Contreras (Yaquis de Obregón)

Semana 4 Garret Alexander (Tucson Baseball Team)

Semana 5 Jesús Cruz (Águilas de Mexicali)

Semana 6 Scott Engler (Venados de Mazatlán)

Semana 7 Chase Jessee (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 8 Daniel Duarte (Cañeros de Los Mochis)

Semana 9 Alan Rangel (Naranjeros de Hermosillo)

#TigresEnInvierno Erick Vicente Valenzuela suma otra aparición sin permitir carrera con los Cañeros de Los Mochis. Una entrada y un tercio sin daño y con un ponche más a la cuenta?uD83DuDC4FuD83CuDFFC pic.twitter.com/Wox8homuZ9 — Tigres de Quintana Roo uD83DuDC2F (@tigresqroficial) October 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui