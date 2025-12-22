Julián Ornelas explota su madero y se lleva importante reconocimiento de la LAMP

Guadalajara, Jalisco.- A falta de una semana para que culmine la fase regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), los actuales campeones, Charros de Jalisco, se encuentran peleando los primeros lugares de la tabla general, y si hay un sello que ha caracterizado al conjunto de Benjamín Gil en la actual campaña, es la ofensiva, liderada en estos momentos por Julián Ornelas.

Inclusive la propia LAMP reconoció este lunes 22 de diciembre al cañonero del conjunto tapatío como el Jugador de la Semana. El nacido en Tijuana tuvo actividad en seis duelos, donde dejó una marca de .448, con par de cuadrangulares y 13 carreras producidas, siendo el pelotero que más carreras remolcó en la semana.

Por otra parte, Ornelas fue pieza clave para que los de Guadalajara sumaran una semana perfecta, ya que tuvieron series ante Tomateros de Culiacán y el Tucson Baseball Team, barriendo ambas series en su casa, el estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco.

Cabe destacar que, además, Julián es el jugador que más carreras ha producido en diciembre, con 25, superando a su compañero Bligh Madris con 21 y al ligamayorista mexicano Joey Meneses de los Tomateros de Culiacán, que lleva actualmente 19 remolcadas.

Otros candidatos

Yurisbel Gracial, de los Cañeros de Los Mochis, también tuvo una semana explosiva con el madero, ya que en los seis compromisos que disputó dejó una efectividad de .318, con un jonrón y nueve carreras producidas. Mientras que Estevan Florial, de los Águilas de Mexicali, igualmente dio de qué hablar, ya que en la serie que disputó ante Yaquis y Cañeros, sus números fueron de .235 AVGm con tres jonrones y cinco carreras producidas.

Mientras que otro que sigue teniendo una segunda vuelta para el recuerdo es el experimentado Leo Heras, de los Algodoneros de Guasave, pues en sus últimos seis compromisos dejó números de .364 AVG, con tres metrallazos y cuatro carreras producidas, frente a los lanzadores de Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán.

Ganadores Jugador de la Semana Temporada 2025-2026

Semana 1 Asael Sánchez (Cañeros de Los Mochis)

Semana 2 Leonys Martin (Cañeros de Los Mochis)

Semana 3 Jared Serna (Charros de Jalisco)

Semana 4 Harold Ramírez (Naranjeros de Hermosillo)

Semana 5 Jesse Castillo (Jaguares de Nayarit)

Semana 6 Leonys Martin (Cañeros de Los Mochis)

Semana 7 Leo Heras (Algodoneros de Guasave)

Semana 8 Joey Meneses (Tomateros de Culiacán)

Semana 9 Orlando Martínez (Tomateros de Culiacán)

