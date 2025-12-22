La NBA y la FIBA avanzan en dirección de una nueva liga europea de baloncesto

Madrid, España.- La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) y la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunciaron este lunes su intención de explorar de manera conjunta una nueva liga profesional europea de baloncesto masculino, involucrando a posibles equipos y grupos propietarios en el proceso para unirse a esta liga el próximo mes.

Tal como se esperaba, la liga ofrecerá tanto plazas permanentes como "una vía basada en méritos" para clasificarse anualmente a través de la Liga de Campeones de Baloncesto de la FIBA o un torneo de fin de temporada, según las partes. Cada equipo de una liga europea afiliada a la FIBA tendría la oportunidad de clasificarse.

"El formato de la liga respeta los principios del modelo deportivo europeo al ofrecer a cualquier club ambicioso del continente un camino justo hacia la cima", dijo el secretario general de la FIBA, Andreas Zagklis, cuestionado al respecto.

Adam Silver, comisionado de la NBA

Sin embargo, muchos detalles de la nueva liga aún no se han finalizado formalmente, incluyendo cuándo comenzará a jugar, aunque el objetivo ha sido octubre de 2027, y cuántos equipos participarán en esa temporada inaugural. Entre los modelos que la NBA y la FIBA han explorado está una liga de 16 equipos, con 12 plazas "permanentes" y las otras cuatro disponibles mediante la clasificación.

Ambas partes llevan años hablando de una liga europea, y no faltan las mayores estrellas de la NBA en este momento procedentes de ese continente, como Nikola Jokic de Denver, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Victor Wembanyama de San Antonio, Luka Doncic de Los Angeles Lakers y Lauri Markkanen de Utah. Aproximadamente 1 de cada 6 jugadores de la NBA es de Europa.

Los países objetivo actuales para el proyecto NBA-FIBA son conocidos por incluir Reino Unido (con las ciudades anfitrionas potenciales siendo Londres y Manchester), Francia (París y Lyon), España (Madrid y Barcelona), Italia (Roma y Milán), Alemania (Múnich y Berlín), Grecia (Atenas) y Turquía (Estambul).

Jokic es uno de los europeos que juegan en la NBA

Fuente: Tribuna del Yaqui