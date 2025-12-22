Lo buscan en Europa: Ramón Juárez podría salir de América y hay dos equipos interesados

Ciudad de México.- Ante la falta de minutos, el defensor central mexicano, Ramón Juárez, estaría contemplando salir del Club América en este presente mercado de transferencias y ya existen dos equipos interesados en contar con sus servicios. Fuentes especializadas indican que el futbolista tiene al menos dos opciones como próximo destino: una implica continuar en la Liga MX y otra brindar el charco para jugar en el futbol de Europa.

De acuerdo con un informe revelado por El Universal, Juárez busca ponerse en el radar de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo 2026 y para ello necesita tener mayor continuidad dentro del terreno de juego. Cruz Azul y FC Porto de Portugal son los equipos que han mostrado interés para incorporar al jugador de 24 años de edad. El originario de Rioverde, San Luis Potosí, no ha encontrado el escenario ideal con André Jardine, por lo que ya mira a otros horizontes.

El mexicano tiene contrato hasta junio del 2027 con Las Águilas y su carta está tasada en una cifra cercana a los 7 millones de dólares, según el sitio web especializado Transfermarkt. El monto es alto, pero muchos clubes son conscientes del potencial que tiene y, aunado a su situación actual en el cuadro de Coapa debido a la competencia interna en su posición, puede resultar beneficioso ir en busca de más tiempo de juego y una incorporación de alto calibre.

Además del América, Ramón Juárez ha defendido los colores de otros equipos del futbol mexicano como Club Puebla y Atlético de San Luis. Aunque no tiene la participación deseada con el conjunto azulcrema, el potosino ha disputado un total de 112 partidos, registrando cinco goles y un pase de gol. Asimismo, el defensa ha conquistado tres títulos de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Supercopa de la Liga MX.

Hasta el momento no existe información oficial al respecto; sin embargo, aún queda mucho tiempo para que se registren altas y bajas en el Club América, es por ello que quedará estar al pendiente de la evolución de la situación de Ramón Juárez. Cabe recordar que el jugador y su club cayeron en la etapa de Cuartos de Final del Apertura 2025, luego de perder con marcador global de 3-2 frente a Rayados de Monterrey.

