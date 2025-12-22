Los White Sox esperan que Munetaka Murakami tenga un impacto rápido en el equipo

Chicago, Estados Unidos.- Para los Chicago White Sox, el cañonero japonés Munetaka Murakami es una apuesta que vale la pena; de ahí que no dudarán en brindarle al toletero un contrato de 34 millones de dólares por dos años el domingo. Este lunes, Murakami firmó el contrato al ser presentado a los medios en Rate Field.

Durante su presentación, el gerente general de los 'patopálidos', Chris Getz, calificó a Munetaka como "uno de los bateadores de poder más prolíficos del planeta" y dijo que espera que el bateador japonés de 25 años tenga un impacto inmediato en su equipo en reconstrucción la próxima temporada.

El japonés utilizará el número 5

En ocho campañas que disputó con los Yakult Swallows de la Liga Central de Japón, Murakami tuvo un promedio de carrera de .270 con 246 jonrones y 647 carreras impulsadas en 892 partidos. El infielder zurdo conectó 56 jonrones en 2022 para batir el récord de Sadaharu Oh como jugador nacido en Japón en la Nippon Professional Baseball y convertirse en el jugador más joven en conseguir la Triple Corona de Japón. Superó los 30 jonrones en cuatro años consecutivos antes de una temporada interrumpida por lesiones en 2023.

Sin embargo, la producción de Murakimi bajó a 24 jonrones y 47 carreras impulsadas en 56 partidos la temporada pasada, ya que estuvo limitado por una lesión en el oblicuo. Ahora dice que está recuperado y listo para adaptarse al pitcheo de las Grandes Ligas.

Es por eso que Getz proyecta un rendimiento similar de Murakami en las Grandes Ligas para ayudar a su equipo a escalar. Los White Sox terminaron últimos en la División Central de la Liga Americana en 2025 con un récord de 60-102, su tercera temporada consecutiva con más de 100 derrotas, pero mejoraron tras el parón del All-Star, liderados por un núcleo de jóvenes bateadores que incluye a Colson Montgomery, Kyle Teel y Chase Meidroth.

"Este era un lugar donde podía venir aquí, ser él mismo y sentirse cómodo, establecerse en las Grandes Ligas y veremos a dónde nos lleva el camino", dijo Getz. "Vamos a apoyarle y vamos a conseguir una gran producción de su parte".

Murakami, hablando a través de un traductor, dijo que puede adaptarse al pitcheo de las Grandes Ligas y mejorar su defensa en primera y tercera base rápidamente, aunque no llegó a proyectar estadísticas. "No lo estoy viendo realmente desde un punto de vista numérico", dijo Murakami. "Realmente quiero competir todos los días y enfrentarme a desafíos. Si contribuyo al equipo cada noche, cada partido, creo que eso es un éxito".

El cañonero también defiende los colores de su país

Fuente: Tribuna del Yaqui