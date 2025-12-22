Navidad adelantada: Con gol de Jiménez, el Fulham derrota al Nottingham Forest

Ciudad de México.- Mejor regalo de Navidad no pudo darle el mexicano Raúl Jiménez a los aficionados del Fulham, pues un gol suyo significó la victoria de su equipo sobre el Nottingham Forest en el cierre de la Fecha 17 de la Premier League de Inglaterra.

El encuentro disputado en Craven Cottage fue igualado a más no poder, pero justo antes del descanso (45+5) Jiménez deshizo las tablas con el definitivo gol, ya en tiempo añadido y con ello su equipo tomó un respiro al salir de la zona de descenso.

El delantero mexicano, acostumbrado a llevar la presión sobre su espalda, aprovechó una falta de Douglas Luiz sobre Kevin antes de acabar el primer tiempo y demostró que es infalible a la hora de cobrar penaltis, ya que engañó al arquero John Victor para poner adelante al Fulham e incluso estuvo cerca de marcar doblete al 83', pero su disparo se fue demasiado cruzado.

El mexicano es uno de los mejores cobradores de penales

Desde su llegada a la Premier League, Raúl lleva 11 penaltis anotados y ya igualó a Yaya Touré como el único jugador en tener 100 por ciento de efectividad desde el manchón en la historia de la Liga inglesa, además de llegar a cuatro tantos en lo que va de la temporada después de anotarle por tercera vez en su carrera al Forest como jugador del cuadro blanco.

Durante los 85 minutos que estuvo en el campo, el mexicano mostró sacrificio para ayudar en la salida del balón, además de que tuvo tres contribuciones defensivas, dos recuperaciones de balón, ganó cinco de ocho duelos ofensivos, completó 16 pases de 26 intentos y anotó el tanto de la victoria. Fue sustituido casi al final por Jonah Kusi-Asare.

Con este resultado, lavaron la eliminación a media semana de la Copa de la Liga de Inglaterra y se quedaron en la decimotercera posición con 23 puntos, lejos de un descenso marcado por los 13 del West Ham, y a tiro de los puestos de competiciones europeas. Por el contrario, el Nottingham Forest de Sean Dyche se mete en problemas con la decimoséptima posición (18 unidades).

La próxima cita del Fulham es antes del cierre de año, cuando visite al Estadio Olímpico de Londres para enfrentar a un West Ham United, que se encuentra hundido en la zona del descenso. El Nottingham Forest tendrá como rival al Manchester City en la Premier.

Three points for The Fulham. uD83DuDE18 pic.twitter.com/jxvOARnb69 — Fulham Football Club (@FulhamFC) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui