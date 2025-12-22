Neymar se perdería el Mundial 2026 y Travis Kelce lidera votaciones para Pro Bowl: Esto y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este lunes 22 de diciembre, conoce que Neymar podría perderse la Copa del Mundo 2026 tras ser operado de la rodilla.

Quiere Jerry Jones a los Vaqueros en el Azteca

Jerry Jones, el dueño de los Cowboys de Dallas, tiene mucho interés en que su equipo juegue en el Estadio Azteca ahora que la NFL regresa a México. Su intención no es solo venir de visita, sino que los Vaqueros sean locales en la capital mexicana para estar más cerca de su gran afición latina.

Kelce líder en votaciones para el Pro Bowl

Travis Kelce sigue demostrando que es uno de los jugadores favoritos de la NFL. Una vez más, el receptor de los Chiefs se colocó como el líder en las votaciones de los aficionados para el Pro Bowl. Gracias a su talento y popularidad, es el jugador que más apoyo ha recibido para este evento.

Neymar podría perderse el Mundial

El futbolista brasileño Neymar tuvo que pasar por el quirófano para una cirugía de rodilla. Esta situación ha generado mucha preocupación, ya que el tiempo de recuperación es largo y existe la posibilidad de que no logre estar listo para jugar el próximo Mundial 2026, lo que sería una gran baja.

