Tigres confirma la salida del Sebastián Córdova; filtran qué clubes buscan fichar al futbolista

Ciudad de México.- Lo que era un secreto a voces, hoy se ha confirmado. Club Tigres anunció la salida del atacante mexicano, Sebastián Córdova, después de cuatro años en la institución con la que se alzó como campeón en el Clausura 2023, torneo en el que se consagró como uno de los mejores elementos con seis anotaciones. Sin embargo, el futbolista de 28 años de edad fue borrado durante la actual gestión de Guido Pizarro.

Luego de terminar su vínculo contractual con el equipo regiomontano, el originario de Aguascalientes se convierte en agente libre y tiene la oportunidad de firmar con cualquier club de la Liga MX o del extranjero. En el Apertura 2025, torneo en el que el cuadro felino terminó como subcampeón luego de perder la final ante Toluca, el último partido de Córdova fue en la jornada 9, cuando jugó 32 minutos ante Pumas UNAM.

En sus redes sociales, el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) agradeció el esfuerzo y la dedicación por parte del mediocampista, quien llegó como uno de los fichajes bomba a cambio de seis millones de dólares en 2022, año en el que Miguel 'El Piojo' Herrera estaba a cargo del club. Con un video de sus mejores jugadas, Tigres despidió al jugador tras disputar 157 partidos, registrando 24 goles y 16 asistencias.

uD83DuDC9B Gracias por tu magia y por las alegrías, Sebastián. pic.twitter.com/DrUJMnClcM — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 22, 2025

En estos tres años, además del título de Liga MX, Sebastián conquistó el Campeón de Campeones 2023 con el conjunto de 'La U'. De acuerdo con información proporcionada por MARCA México, el habilidoso atacante es objeto de deseo para muchos clubes mexicanos, incluidos Pumas, Cruz Azul o Chivas. Sin embargo, el único impedimento o dificultad para el equipo que lo quiera fichar será cubrir su alto salario.

Previo a su llegada a las filas de Tigres, Sebastián Córdova salió de las fuerzas básicas del Club América y posteriormente adquirió experiencia en la ahora conocida Liga Expansión MX, en donde se desempeñó como jugador de Alebrijes de Oaxaca en 2016. Posteriormente, en julio de 2018, hizo su debut con Necaxa y fue ese momento que otorgó grandes destellos de su talento, así como de su habilidad con ambas piernas.

SC17 uD83DuDC9B pic.twitter.com/uAUC9qD2ux — Club Tigres uD83DuDC2F (@TigresOficial) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui