Vibrante primero de la serie entre Naranjeros y Cañeros en Hermosillo: Conoce el resultado

Hermosillo, Sonora.- Naranjeros de Hermosillo superó en un aguerrido primero de la serie en el Fernando Valenzuela 4-1 a los Cañeros de Los Mochis este lunes 22 de diciembre. Dicha serie significa la penúltima de la fase regular en casa para los de la capital de Sonora, por lo que es importante que tomen ventaja para así seguir peleando por la parte alta de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Acciones

Después de dos entradas completas, donde tanto Omar Araujo como José Samayoa colgaron el cero, Willie Calhoun rompió el cero para los locales en la tercera con un doblete que mandó a la caja registradora al ligamayorista sonorense Isaad Paredes. En la cuarta, Hermosillo aumentaría su ventaja a 3-0, con los batazos productores de Milan Tolentino y José Cardona.

Termina el juego en HermosillouD83CuDF4A



Triunfo para los sonorenses y se adelantan en la serieuD83DuDC4AuD83CuDFFC



PG José Samayoa

PP Omar Araujo

SV Matt Foster



Presentado por: @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/xrsw6ogXoF — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 23, 2025

La respuesta verde llegaría en la sexta en su parte alta, con un rodado de Nick Williams que hizo timbrar a Alejo López en lo que fue la única amenaza que tuvo la visita en tierras sonorenses. En la octava, César Salazar terminaría por sellar el resultado con otro imparable productor.

La victoria fue para José Samayoa, que solo permitió una carrera en cinco entradas y dos tercios, donde además le conectaron seis imparables y recetó cinco 'chocolates'. Al relevo le siguieron Alan Rangel, Daniel Missaki y Matt Foster, que terminó salvando el compromiso.

Mientras que el descalabro cargó para Omar Araujo, ya que en cuatro entradas y dos tercios de actividad, le hicieron tres carreras y siete imparables, registrando solo un ponche. Al bullpen por Cañeros de Los Mochis también trabajaron Miguel León, Lupe Chávez y Juan Gámez.

¡El Tipo! uD83EuDD29uD83CuDFC6 | Nuestro short stop Jasson Atondo recibió esta noche el trofeo que lo acredita como Champion Bat temporada 2024-25 de la @Liga_Arco. ?? pic.twitter.com/WCrfyr8nkn — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) December 23, 2025

Este martes habrá doble cartelera en el Fernando Valenzuela; el primer choque está programado a las 12:00 (horario local) en un gran duelo de lanzadores entre Luis Fernando Miranda y Touki Toussaint. Mientras que el tercero de la serie será ese mismo día, pero a las 15:00 horas, con todavía pitchers por definir.

Fuente: Tribuna del Yaqui