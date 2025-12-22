Yaquis de Obregón vs Algodoneros de Guasave: Dónde ver EN VIVO el primer juego de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Después de sufrir una dolorosa limpia en casa ante los Jaguares de Nayarit, los Yaquis de Obregón buscarán darle vuelta a la página y con ello en mente salen a carretera para sostener una serie de tres encuentros ante los Algodoneros de Guasave a partir de este lunes 22 de diciembre de 2025, dentro de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Para la Tribu sonorense es un buen momento para buscar enderezar el rumbo en esta segunda mitad de campaña, donde las cosas no han resultado como esperaban, después del éxito que lograran en el primer medio, donde finalizaron como líderes absolutos.

Esto de cara a la recta final del rol regular y con miras a los playoffs, por lo que la nave que dirige el manager Gabe Álvarez enfocará todas sus baterías ante los Algodoneros, equipo ante el cual tienen dominio en la campaña, mismo que buscarán mantener a partir de esta noche. Guasave, por su parte, viene de perder la serie (2-1) que sostuvieron como visitantes ante los Tomateros de Culiacán.

Yaquis buscan enderezar el rumbo en Guasave

Horarios de Yaquis de Obregón vs. Algodoneros de Guasave

Estadio: Kuroda Park, Guasave, Sinaloa

Fecha: Lunes 22 de diciembre

Horario: 20:30 horas (horario CDMX) / 19:30, hora del Pacífico

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes (Canal 315)

El lanzador probable de la Tribu para iniciar las hostilidades en el Kuroda Park será el zurdo Orlando Lara (4-2, 2.79 ERA), quien se quedó cerca de sumar su quinta victoria de la campaña el pasado miércoles, cuando enfrentó a los Águilas de Mexicali.

Lara es el pitcher probable para esta noche

Ante los emplumados, el oriundo de Cosamaluapan, Veracruz, realizó una gran labor monticular de seis capítulos y un tercio, en los que únicamente admitió tres imparables y par de rayitas, con par de ponches y una base por bolas. A su salida, Lara dejó el encuentro ganado, pero el relevo le echó a perder su extraordinario trabajo. Su rival en la lomita será el norteamericano Jacob Nix (2-1, 4.13 ERA).

Para el martes, en el segundo juego del compromiso en tierra sinaloense, el abridor de Obregón será el cubano Odrisamer Despaigne (6-3, 2.98 ERA), quien se medirá ante Ian Medina (0-0, 6.00 ERA), en duelo programado a las 19:30 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui