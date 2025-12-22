Yaquis explota su ofensiva ante Algodoneros en debut de Romero: Resultado del primero de la serie

Guasave, Sinaloa.- Después de tres juegos donde Yaquis solamente pudo hacer dos carreras en casa ante Jaguares, este lunes 22 de diciembre, la ofensiva despertó y se hizo notar en Guasave ante los Algodoneros. El conjunto de la Tribu superó 15-2 al conjunto de Sinaloa.

Batazo tras batazo

Fue en la segunda cuando los de Cajeme abrieron el marcador, pero el festival de batazos llegó en la tercera con un rally de cuatro anotaciones. Sebastián Elizalde pondría la segunda en el marcador con imparable productor, mientras que el 'Tito' Valenzuela aumentaría la ventaja mandando a Allen Córdoba a la caja registradora. Víctor Mendoza también se haría presente con imparable remolcador, mientras que Juan Carlos Gamboa pondría la quinta con un sencillo al jardín izquierdo.

uD83DuDC4CuD83CuDFFBuD83CuDDE8uD83CuDDFAGran salida del cubano Luis Romero luego de cuatro entradas de laboruD83DuDD25



?4.0 Innings

uD83DuDCA52 Hits

uD83CuDFC3uD83CuDFFB???1 Carreras

uD83CuDF6B4 Ponches

uD83CuDD91 1.80 ERA pic.twitter.com/OL71WMDItS — Yaquis de Obregón uD83CuDFF9 (@yaquis_oficial) December 23, 2025

En la tercera, Cañeros le haría la única carrera que le hicieron en la noche a Luis Romero, quien tuvo un brillante debut con Yaquis, al lanzar cuatro entradas, de solamente dos imparables y una rayita, además de cuatro ponches. En la cuarta, Gaitán aumentaría la ventaja; a su vez, en la sexta, Yaquis sellaría su noche explosiva con un rally de cuatro más, gracias a los batazos productores de Allen Córdoba, Sebastián Elizalde y Víctor Mendoza.

En la séptima, los visitantes una vez más encenderían su madero; Roberto Valenzuela pegaría imparable al campo corto, para mandar a tierra prometida al panameño Córdoba y José Gaitan. En esa misma entrada, el debutante Eddy Diaz castigaría el relevo de Cristian Alvarado con una rayita más para Algodoneros. En la octava, Yaquis pondría su anotación 14, mientras que Víctor Mendoza cerraría el festival de batazos con su tercer cuadrangular de la temporada y así sellar la victoria de los Yaquis en Guasave.

La victoria fue para Giovanni Vargas, quien entró a relevar el trabajo del cubano Romero. Por los de Cajeme también subieron al montículo; Manuel Chávez, Cristian Alvarado, Javier Rodríguez y Anibal Cerventes. Mientras que la derrota cayó para Jacob Nix, quien permitió cinco carreras en tres capítulos de actividad.

La 'chule'uD83DuDD25



Cuadrangular de Víctor Mendoza suma una más para la TribuuD83EuDEB6uD83EuDEE3#LigaARCO? pic.twitter.com/BVN4LWiA2H — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) December 23, 2025

Este martes habrá doble cartelera en el Kuroda Park. El primer juego comenzará a las 18:00 horas (tiempo local); Orlando Lara y Domingo Acevedo saltarán a la lomita. Mientras que el segundo compromiso está presupuestado para las 20:30 con el duelo entre Fernando Sánchez e Ian Medina.

Fuente: Tribuna del Yaqui