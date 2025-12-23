AC Milan ya tendría reemplazo para Santiago Giménez; Niclas Füllkrug llegará a los 'Rossoneri'

Ciudad de México. Además de su recuperación, Santiago Giménez se tendrá que preocupar por lo que encuentre en el AC Milan una vez se concrete su regreso a las canchas, ya que el conjunto italiano estaría cerca de firmar a otro delantero. De acuerdo con los informes, Niclas Füllkrug se integrará al conjunto 'Rossoneri' en las próximas semanas como reemplazo al atacante mexicano.

'Santi' tiene un mes sin poder pisar la cancha, luego de haber salido de cambio en la jornada 9 de la Serie A contra el Atalanta; Giménez recibió una dura entrada, por lo cual tuvo que ser sustituido al minuto 70. Tras varios meses sometido a un tratamiento conservador, Santiago terminó visitando el quirófano, por lo cual se estima que esté fuera de actividad en cancha por al menos un par de meses.

#Deportes | Al quirófano: AC Milan confirma la operación de Santiago Giménez; podría perderse el Mundial 2026 ?uD83CuDF0Ehttps://t.co/qNUubhWc4j — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 17, 2025

A pesar de que Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, había afirmado que no buscarían un nuevo ariete, ESPN adelantó que el conjunto italiano ya tendría un acuerdo prefirmado con Füllkrug. Así mismo, se informó que el alemán arribó al aeropuerto de Malpensa en Milán, Italia, durante las primeras horas del lunes, 22 de diciembre.

Füllkrug ya visitó las instalaciones del equipo y, de manera más específica, cumplió con las pruebas médicas y físicas para determinar si estaba apto para hacer oficial su llegada a la Serie A. En las próximas horas regresará a las oficinas del AC Milan para firmar el acuerdo, el cual será en calidad de cedido por el resto de temporada, aunque incluirá una opción de compra si el conjunto 'Rossoneri' así lo considera.

uD83DuDEA8uD83DuDD34?? Niclas Füllkrug has signed his contract as new AC Milan player after medical passed today.



He’s gonna be new AC Milan number 9?? coming from West Ham on loan deal. pic.twitter.com/ugTEQ283bU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Füllkrug tiene 32 años y gran parte de su carrera la ha vivido dentro de la Bundesliga, jugando para equipos de segunda tabla, aunque también llegó a defender los colores del Borussia Dortmund. Con el equipo negriamarillo, jugó en la Champions League 2023-2024, llegando a disputar la final de dicho certamen contra el Real Madrid.

El ariete se integrará a los entrenamientos de Allegri en la sesión matutina del 24 de diciembre y su potencial debut será el 2 de enero en la jornada 18 de la Serie A contra el Cagliari. Füllkrug no estará disponible para el duelo del 28 de diciembre, ya que aún no estará inscrito hasta que se abra el mercado de fichajes 2026.

uD83DuDEA8uD83DuDD34?? Niclas Füllkrug to AC Milan, here we go! Deal in place for loan move until June 2026.



AC Milan will cover his salary, no loan fee and buy option around €13/14m not mandatory.



Füllkrug wanted Milan despite two bids from Germany.



Story revealed weeks ago, now done. uD83CuDDE9uD83CuDDEA pic.twitter.com/S6HMNaaoou — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui