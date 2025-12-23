Buscan que el nocaut del sonorense Yahir Frank ante Argi Cortés sea el más rápido en la historia

Ciudad Obregón, Sonora.- El nocaut que le propinó el pasado sábado 20 de diciembre el sonorense Yahir Frank al clasificado mundial Argi Cortés en Tijuana sigue dando de qué hablar, pues no solo se convertiría en el cloroformo más rápido del año, sino que podría entrar a los libros de historia.

De acuerdo al cronómetro de las dos cadenas televisivas que proyectaron el evento, el cajemense mandó a la lona al dos veces retador al título del mundo a los cuatro segundos, pero fue a los once, cuando el referí hizo la seña de 'no más' y se terminó la contienda, marcando con esto una cifra récord en el boxeo mexicano.

¡NOCAUT! uD83DuDC40



Yahir Frank vence por la vía del cloroformo a Argi Cortés… A LOS 14 SEGUNDOS uD83DuDD25uD83EuDD4A#BoxAzteca pic.twitter.com/u3UOYZm7pl — Box Azteca (@BoxAzteca7) December 21, 2025

En exclusiva para TRIBUNA, Alfredo Caballero, quien es uno de los mejores entrenadores del mundo y quien es el 'jefe' en la esquina de Yahir Frank, declaró que están seguros de que la resolución de la pelea fue en menos de 10 segundos, por lo que buscarán que se revise una vez más el combate y se pueda establecer un tiempo real.

Fueron 10 segundos cuando mucho; hemos estado hablando para que se analicen los videos y así Yahir Frank pusiera un nuevo récord como mexicano", comentó el hermosillense, quien ha sido entrenador del joven cajemense desde que saltó al ámbito profesional.

En caso de que se decrete que fueron menos de 10 segundos, el nocaut de Yahir Frank sobre Argi Cortés se convertiría en el 'KO' más rápido en la historia del boxeo mexicano y no solo eso, también entraría a la lista de los cinco más tempraneros a nivel mundial.

Records

De acuerdo a legendsboxing, el nocaut más rápido registrado es el que se dio en 1947, cuando Mike Collins mandó a dormir a Pat Brownson en tan solo cuatro segundos. Ese es el récord, certificado por el Libro Guinness de los Récords Mundiales, por lo que se ha mantenido vigente durante más de 75 años.

Mientras que el que se vivió este sábado 20 de diciembre en Tijuana, Baja California, compite para ser el más rápido en la época moderna del boxeo profesional, junto con el de Phil Williams, que en 10 segundos superó a Brandon Burke en 2007.

UN SOLO GOLPE Y A DORMIR uD83DuDE33



En seis segundos de pelea, Yahir Frank uD83CuDDF2uD83CuDDFD le conectó un cross izquierdo a Argi Cortés uD83CuDDF2uD83CuDDFD y lo noqueó. El ex retador mundial sufrió el primer KO de su carrera profesional y la idea de reencaminar su carrera quedó truncada por este upset. #CortesFrank pic.twitter.com/cFqNykYQZH — Fernando Sabatini (@FerSabatiniBox) December 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui