Diablos del Toluca cede a delantero sudamericano al Atlético San Luis para el Clausura 2026

Ciudad de México.- Los bicampeones, Diablos del Toluca, han tenido un mercado de fichajes invernal tranquilo y, al contrario del resto de equipos, han cedido a un par de elementos de cara al siguiente certamen de la Liga MX. El 'Chorizo Power' otorgó en calidad de préstamo a Anderson Duarte, delantero uruguayo que ahora jugará para el Atlético San Luis.

El atacante sudamericano llegó al Toluca en agosto del 2024, quienes compraron su carta por un aproximado de tres millones de euros de acuerdo con la información publicada por Transfermarkt. Aún con su valioso contrato, el ariete solo tiene siete partidos oficiales con los Diablos, todos ellos como suplente, en los que acumuló 132 minutos disputados en cancha, con una anotación y sin asistencias.

#Deportes | Reciente bicampeón de la Liga MX con Diablos del Toluca pudiera cambiar de equipo para el Clausura 2025 ?https://t.co/NzPHA8P28A — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 21, 2025

Luego de su fugaz paso por el conjunto mexiquense, Duarte fue cedido al Mazatlán FC, con quien vio más oportunidades en la cancha al no estar dentro de una plantilla tan competitiva como la del Toluca. El juvenil de 21 años participó en 25 compromisos con los 'Cañoneros', en los cuales pudo marcar en tres ocasiones, con un pase para gol y recibió siete amarillas, finalizando el préstamo al acabar el Apertura 2025.

OFICIAL.



Anderson Duarte es nuevo jugador del Club Atlético de San Luis. Llega procedente de Deportivo Toluca FC.



?? Los últimos dos torneos estuvo cedido en Mazatlán.



?? Préstamo por un año con opción de compra. pic.twitter.com/ndxlHbsFo6 — Draft Liga MX (@DraftFutMX) December 23, 2025

Cuando todo indicaba que el canterano del Defensor Sporting Club se disputaría un lugar dentro de los dirigidos por Antonio Mohamed, el club dueño de su ficha anunció que volvería a ser cedido. El nacido en Tacuarembó, Uruguay, fue presentado como nuevo refuerzo para el Atlético San Luis, a quienes, de manera extraoficial, se incorporará para todo el 2026.

A pesar de su corta edad, Anderson Duarte llega como un candidato para establecerse en el 11 titular de un equipo el cual, ha batallado para encontrar un buen ofensivo en los últimos certámenes de la Liga MX. El uruguayo fue campeón del mundo con la 'Garra Charrúa' en el Mundial sub-20 2023 y jugará al lado de su compatriota, Juan Manuel Sanabria, el cual pertenece al Atlético desde hace un par de años.

Este fue el primer movimiento importante para el Atlético San Luis en el mercado de fichajes invernal, de cara a su debut en el Clausura 2026, en el cual, enfrentarán a los Tigres de la UANL el próximo domingo, 11 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui