El colapso a fin de temporada de los Colts los tiene al borde de quedarse sin playoffs

Indianápolis, Estados Unidos.- La actuación de Philip Rivers le dio una oportunidad de ganar a los Indianapolis Colts el lunes por la noche. Pero su defensa no lo hizo. ¿El resultado final? Una derrota por 48-27 ante los San Francisco 49ers.

Este martes 23 de diciembre de 2025, el entrenador de los Colts, Shane Steichen, tuvo dificultades para explicar cómo su equipo permitió que los 49ers anotaran tantos puntos, acumularan 440 yardas y nunca forzaran un despeje en un partido en casa que Indy necesitaba desesperadamente ganar. En cambio, es simplemente el siguiente capítulo de un colapso al final de la temporada que ha dejado a los prometedores playoffs de Indy tambaleándose.

Steichen sabe que aun quedan esperanzas

"Les dije a esos chicos ahí dentro: 'Vaya, nos hemos apuntado a 17 de estas cosas, tenemos un rival de división y no estamos fuera de esta'", dijo Steichen después de que los Colts perdieran su quinta vez seguida. "Hasta que nos digan que hemos terminado, estamos peleando como locos, así que vamos a volver esta semana, prepararnos para trabajar y estar listos para ir a casa de Jacksonville".

La defensa de Indy hizo aguas ante los Niners

Y la realidad es que sí, los Colts (8-7) aún podrían colarse a postemporada venciendo a los Jaguars (11-4) y Houston (10-5) en sus dos últimos partidos. Pero también necesitarían que Baltimore perdiera uno de sus dos últimos partidos, que los Texans también perdieran el sábado contra los Chargers y que los desempates les favorezcan.

Cualquier otra cosa consolidaría su lugar como el sexto equipo desde la fusión AFL-NFL de 1970 en quedarse fuera de los playoffs tras empezar al menos 8-2. Los más recientes en lograrlo fueron los Oakland Raiders de 1995, que perdieron sus últimos seis partidos.

Rivers regresó del retiro para tratar de ayudar al equipo

Rivers ha experimentado este tipo de caídas y sigue insistiendo en que los Colts pueden arreglar su temporada. Pero poco ha salido bien en la segunda mitad de la campaña. El fuerte inicio de Daniel Jones terminó debido a las lesiones la segunda fue una rotura del tendón de Aquiles que le puso fin a la temporada y que llevó a Rivers a salir de su retiro tras cinco años. La lesión y el cambio de quarterback han permitido a las defensas centrarse en el corredor Jonathan Taylor.

Y la defensa, que se suponía que iba a mejorar aún más en la segunda mitad con la incorporación del cornerback dos veces All-Pro Sauce Gardner, solo ha quedado más maltratada. El resultado: Indy está fuera de los playoffs por quinto año consecutivo y con pocas señales de que puedan darle la vuelta a tiempo para salvar su temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui