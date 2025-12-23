Endrick abandona al Real Madrid; el brasileño jugará para el Lyon por el resto de la temporada

Ciudad de México.- El Real Madrid ha sufrido en las últimas semanas para completar la plantilla y ha terminado usando a varios juveniles que militan en el equipo filial, Real Madrid Castilla de la Primera Federación. Aun así, el conjunto blanco anunció que Endrick, delantero brasileño, sería cedido al Lyon para que tenga mayor actividad.

El ariete, que en algún momento se le consideraba superior a Lamine Yamal, ha tenido una escasa participación con el equipo blanco en los últimos meses; el brasileño estuvo fuera más de dos meses por una lesión muscular sufrida en el Mundial de Clubes de la FIFA. Cuando regresó a las canchas, sufrió una recaída y luego de eso, sus participaciones con el cuadro español se han escaseado cada vez más.

Aun y con que en los últimos meses se encontraba en óptimas condiciones para ingresar a las canchas, Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se enfocó en darle actividad a otros elementos juveniles y Endrick quedó relegado al banquillo y, en ocasiones, no era incluido en las convocatorias. De acuerdo con lo publicado en ESPN, fue el propio brasileño el que pidió su salida a la directiva merengue a un equipo con el que tuviera actividad constante.

La información publicada por el medio antes mencionado aseguró que el acuerdo será por seis meses al Lyon, quienes pagaron un millón de euros al Real Madrid para tener al delantero en el resto de la temporada. El conjunto francés fue el cuadro que mostró mayor interés por Endrick y el jugador, relegado tras la sombra de Kylian Mbappé, decidió dejar la playera del Real Madrid por el resto de la temporada.

Aun así, Endrick mantiene contrato con el Real Madrid hasta junio del 2030, siendo considerado uno de los jóvenes con mayor promesa para la institución de Valdebebas. En su corta carrera, el ariete sudamericano cuenta con 40 partidos con el Madrid, en los cuales llegó a marcar en siete ocasiones, además de una asistencia en poco menos de mil minutos en cancha.

Además de querer establecer su figura a nivel de clubes, Endrick pidió su salida temporal con el fin de ponerse en ritmo y ser considerado por Carlo Ancelotti para asistir a la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Brasil.

Comunicado Oficial: Endrick. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui