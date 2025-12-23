Erika Cruz no se guarda nada; le deja un regalito a Amanda Serrano: "Me tuvo miedo"

Ciudad de México.- Una de las peleas más emocionantes para principios del año entrante era la que protagonizarían la multicampeona boricua Amanda Serrano y la exmonarca mexicana Erika Cruz el próximo 3 de enero en San Juan, Puerto Rico.

Pero en los últimos días, la mexicana tuvo que salir de la ecuación por un supuesto doping positivo, por lo que su lugar fue tomado por la estadounidense Reina Tellez. Ante ese movimiento, este martes en redes sociales Cruz fue tajante en mencionar que Amanda Serrano le tuvo miedo, debido a que agarró una prueba de doping sin fundamento para que la contienda entre ambas quedara cancelada. "Yo a esto le llamo miedo, y solo buscaron pretextos porque Amanda nunca quiso la revancha. Pero me han dañado en todos los aspectos, mi equipo y yo buscamos justicia", declaró.

"Como saben, hace unos días el equipo de Amanda Serrano decidió tirar la pelea, argumentando un dopaje positivo sin ningún fundamento. Solo truncaron un sueño, se fueron a la basura tres meses de entrenamiento, dos lesiones complicadas, el gasto que se hizo en la preparación, lo que invirtió mi equipo de trabajo", sentenció Cruz en sus redes sociales.

Desmiente dopaje

Universal Promotions, la empresa que respalda a Cruz, confirmó que la muestra más reciente analizada en la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) arrojó un resultado negativo, dejando con esto plenamente demostrado que la atleta está limpia y en condiciones para pelear contra la leyenda boricua.

"Universal Promotions, promotora de la ex doble campeona mundial Erika 'Dinamita' Cruz, aclara ante la opinión pública que la Voluntary Anti-Doping Association (VADA) ha confirmado que la muestra más reciente analizada arrojó un resultado negativo, exonerando plenamente a la atleta de cualquier uso de sustancias prohibidas".

Ahora será Reina Téllez quien se mida ante Amanda Serrano, que esa noche expondrá sus cinturones mundiales de las 126 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en una contienda que generará mucha expectativa.

