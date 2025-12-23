Escándalo en la Liga MX: dictan prisión preventiva a exárbitro mundialista por violencia intrafamiliar

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las polémicas extracancha tocan la puerta de la ya maltratada Liga MX, pues luego de estar en juicio por varios meses, una jueza de la CDMX dictó prisión preventiva contra el exárbitro mundialista, Marco 'N'. El que fuera un silbante central por varios años en la Liga MX es acusado por presunta violencia intrafamiliar ejercida contra la que fuera su pareja sentimental.

El proceso jurídico comenzó el 13 de julio del 2025, cuando el polémico colegiado fue vinculado a proceso, aunque permaneció en libertad condicional al cumplir con todas las medidas cautelares estipuladas. Desde ese día, se había impuesto un plazo de dos meses para el cierre de la información complementaria, por lo que había sido detenido en noviembre, aunque con amparos terminó saliendo libre.

#Deportes | Polémica en la Liga MX: Exárbitro mexicano es detenido por presunta violencia familiar ?uD83DuDEA8https://t.co/sAqMNXaqLl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 16, 2025

La jueza Carolina Bernal fue la que dictó la prisión preventiva contra el 'nazareno', como medida cautelar y protección a las víctimas, de acuerdo con lo estipulado en la carpeta 003/760/2022. Según lo revelado por el abogado de la parte acusatoria, Marco 'N' no asistió a la audiencia y se le otorgó un plazo no mayor a los tres días antes para que se presente él mismo a las autoridades.

Terminó la audiencia de revisión de medidas cautelares; se dictó medida cautelar a Marco. La juez ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese".

De acuerdo con lo publicado en ESPN, la exesposa del silbante ha expresado en reiteradas ocasiones que no desistiría hasta que Marco terminara tras las rejas. Así mismo, alegó que fueron varios años los que el exárbitro la violentó, haciendo uso de su imagen pública para pedir impunidad.

uD83DuDEA8 Juez dicta prisión preventiva al exárbitro mexicano, 'Chiquimarco', por presunta violencia familiar.https://t.co/RPPYyDYkW1 pic.twitter.com/hj2jcbsDdC — INFO7MTY (@info7mty) December 23, 2025

"Siempre se manifestaba que, por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia; gracias a sus abogados estamos aquí y está vinculado a proceso", comentó la víctima en julio del 2023. Marco 'N' tendrá que presentarse al Reclusorio Preventivo Varonil Norte a más tardar el jueves, 25 de diciembre, o en caso contrario, se girará una orden de aprehensión, lo que agravará su situación legal con las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui