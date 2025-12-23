Estrella de las Grandes Ligas reforzaría el lineup de Estados Unidos en el Clásico Mundial

Philadelphia, Estados Unidos.- La selección de Estados Unidos va en serio por el Clásico Mundial de Beisbol, que se celebrará en marzo del 2026; tan solo la semana pasada anunció que contará con Paul Skenes, Tarik Skubal, Logan Webb, Mason Miller y David Bednar en la rotación abridora, pero este lunes 23 de diciembre, se confirmó otro 'bombazo', ya que una de las estrellas más importantes de los últimos años en las Grandes Ligas levantó la mano para asistir al evento.

Se trata de Bryce Harper, quien inclusive ya sabe lo que se siente jugar por su país en el diamante, ya que el estelar de los Philadelphia Phillies fue miembro de los equipos Sub-16 y Sub-18 de la selección estadounidense, donde ganó la presea de oro.

Me puse los colores en el pecho por primera vez cuando tenía 15 años. No hay otro sentimiento igual. Estoy emocionado de anunciar que estaré representando a Estados Unidos este año en el Clásico", escribió Harper en una publicación de Instagram.

Bryce Harper will play in the 2026 World Baseball Classic! uD83CuDDFAuD83CuDDF8 pic.twitter.com/fYibUkPO8c — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) December 23, 2025

Si bien es cierto que el conjunto de las 'Barras y las Estrellas' aún no ha anunciado oficialmente la inclusión de Harper, ya con el interés del cañonero, es probable que su nombre se encuentre en el roster final que presentará el conjunto, que es uno de los favoritos a llevarse la corona.

Cabe destacar que Harper se comprometió a jugar con Estados Unidos en el pasado Clásico del 2023, pero una cirugía en el codo lo mantuvo fuera del evento. En ese mismo torneo, dicha selección terminó perdiendo la final ante Japón, equipo que ha ganado tres de las cinco ediciones.

Harper, de 33 años de edad, viene de una temporada en la que conectó 27 jonrones y tuvo un OPS de .844 en 580 ocasiones que se paró frente al diamante. Sería parte de un equipo repleto de estrellas encabezado por el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, su compañero en los Filis, Kyle Schwarber, y ambos ganadores del Premio Cy Young del 2025, Tarik Skubal y Paul Skenes.

Estados Unidos comenzará su camino en el Clásico Mundial como parte del Grupo B, el mismo que comparte con Brasil, Gran Bretaña, Italia y México. Cada una de las acciones de este sector se vivirá en el Daikin Park de Houston, por lo que se espera una gran presencia de aficionados estadounidenses.

Bryce Harper representing USA is everything we needed pic.twitter.com/IOPfJN5dX7 — Phillies HR Tracker (@PHI_HR_Tracker) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui