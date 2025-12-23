Fernando Sánchez luce en la lomita y Yaquis ganan la serie ante los Algodoneros

Guasave, Sinaloa.- Joya monticular de Fernando Sánchez y el bateo oportuno catapultaron a los Yaquis de Obregón a una victoria de 3-0 sobre los Algodoneros de Guasave en el segundo encuentro de una doble cartelera y con ello se agenciaron la serie disputada en el Kuroda Park.

El triunfo fue para la cuenta de Fernando Sánchez (3-2), quien tuvo una destacada actuación, lanzando por espacio de cinco entradas completas en las que no admitió imparables, con cinco bases por bolas y tres ponches. Nick Gardewine retiró un episodio de un hit y Efraín Contreras retiró la séptima para su salvamento 14 de la campaña. Por los Algodoneros inició en la lomita Ian Medina (0-1), con dos entradas de tres hits y una carrera. Le siguieron Iván Izaguirre, Jeff Ibarra, Norman Elenes y Rafael Córdova.

El abridor de la Tribu metió duro el brazo

Fue en el segundo episodio donde Obregón se encaminó a la victoria, cuando Víctor Mendoza sacó imparable al prado derecho y avanzó a segunda con error del jardinero. Juan Carlos Gamboa se sacrificó para colocarlo en tercera y Santiago Chávez lo envió a la registradora con imparable al jardín izquierdo.

Guasave estuvo a punto de igualar el marcador en el cierre del sexto inning, cuando el abridor de la Tribu Sánchez abandonó el encuentro y dejó su lugar a Nick Gardewine, quien fue recibido por Tito Polo con el primer imparable de la noche para los Algodoneros.

Drew Avans avanzó al corredor a segunda con toque de sacrificio y después un rodado de Orlando Piña colocó a Polo en la antesala; Esteban Quiroz recibió base intencional y cuando se fue al robo, el receptor Santiago Chávez tiró a las paradas cortas, donde el 'Haper' Gamboa le regresó la bola y el catcher Obregón bloqueó el home y puso fuera al corredor, para poner fin a la amenaza.

El 'Tano' Elizalde busca pegar de hit

Pero Yaquis respondieron en la apertura del séptimo capítulo, donde aseguraron la victoria con panorámico cuadrangular de dos anotaciones por todo el prado central de Víctor Mendoza, quien se llevó por delante a 'Tito' Valenzuela, embasado con sencillo al central.

Para el jueves 25, los Yaquis regresan a casa para recibir a los Venados de Mazatlán en su última serie del rol regular de la temporada 2025-2026 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP); los Algodoneros viajan a Jalisco para medirse ante los Charros.

