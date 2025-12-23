Gallos Blancos dan el golpe sobre la mesa; Querétaro tendrá de refuerzo a promesa del Manchester City

Ciudad de México.- Luego de haber realizado un cambio en los altos mandos del club, los Gallos Blancos del Querétaro afrontarán el Clausura 2026 con otra mentalidad y la consigna de poder pelear para ingresar a la Liguilla. El conjunto queretano tendrá como refuerzo a Alex Alcalá, mediocampista de 20 años, nacido en California, Estados Unidos, pero con ascendencia mexicana.

Alejandro Alcalá Solorio nació el 20 de octubre del 2005 en Stockton, Estados Unidos, aunque por ser hijo de padres mexicanos, cuenta con la doble nacionalidad. Es formado en la academia de Los Angeles Galaxy y sus primeros minutos en el profesionalismo los vio con el equipo del Galaxy II en la MLS Next Pro; antes de pasar a Europa, Alcalá alcanzó más de mil 500 minutos en 22 compromisos, mismos en los que pudo anotar tres tantos.

El primero en informar sobre la mediática incorporación a la Liga MX fue Fabrizio Romano, periodista italiano conocido por sus exclusivas en fichajes. El reporte señaló que Alcalá ya se encuentra en Querétaro para pasar los exámenes médicos y físicos para luego firmar el acuerdo de manera oficial.

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFD Alex Alcala, now having a medical at Queretaro FC as the Mexican-American is leaving City Football Group in pursuit of first-team football.



Alcala joins ambitious club under new owners Innovatio Capital. pic.twitter.com/PwKrcSe6Mp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

El mediocampista fue adquirido por el City Football Group, la academia del Manchester, con la cual estuvo año y medio mejorando su técnica e intentando abrirse paso rumbo al primer equipo. Al no ser tomado en cuenta, Alcalá tomó la decisión de finiquitar su acuerdo para buscar un club de menor envergadura, pero que le permitiera tener actividad constante.

Fue ahí cuando el Querétaro comenzó las negociaciones con el mexicano y, ante una rápida negociación, Alex se desplazó a las instalaciones del equipo para comenzar con su incorporación. Los Gallos Blancos cambiaron a sus dueños y estructura subsecuente en los últimos meses, por lo que se presume que la nueva administración pudiera hacer una fuerte inversión en el equipo para convertirse en un club competitivo.

Luego de la pretemporada, Álex podría ser enviado a la Liga MX sub-21 para que tome ritmo y luego subirlo al equipo grande antes de que finalice el Clausura 2026. Alcalá llegaría a la Liga MX como agente libre, aunque el Querétaro tendrá que pagar una compensación por la rescisión de contrato con el Manchester City.

¡DE MANCHESTER A QUERÉTARO!



Fabrizio Romano confirmó que Alex Alcalá presentará los exámenes médicos para convertirse en nuevo jugador de Querétaro.



Luego de dos temporadas en los equipos juveniles del Manchester City, el mexicano de 20 años tendrá su primera experiencia en 1ª… pic.twitter.com/2rz9Llthpw — Andre Marín (@andremarinpuig) December 23, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui