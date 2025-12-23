Gignac le dijo que no a Boca Juniors por amor a Tigres, Chiefs cambiarán de casa y más en Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo encontrarás las noticias que están marcando la pauta en la agenda deportiva, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este martes 23 de diciembre, conoce porqué André-Pierre Gignac le dijo que no al Boca Juniors.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Los Chiefs cambiarán de casa

Tras llegar a un acuerdo oficial con el estado de Kansas, se confirmó que los Kansas City Chiefs cambiarán de sede para el año 2031. Este movimiento marca el inicio de una nueva etapa para el equipo, dejando atrás su actual estadio para mudarse a una casa más moderna en el futuro cercano.

Debutarán 19 jugadores en el Pro Bowl

La NFL anunció oficialmente a los jugadores seleccionados para el Pro Bowl de esta temporada, destacando una gran renovación en el talento. Entre las figuras elegidas, sorprendió que habrá 19 jugadores que debutarán en este evento, demostrando el gran nivel de las nuevas estrellas de la liga.

Decide Gignac quedarse en Tigres

Aunque surgió información sobre un fuerte interés por parte de Boca Juniors para contratar a André-Pierre Gignac, el delantero francés decidió rechazar la oferta. Gignac prefiere mantenerse fiel a los Tigres de la UANL, donde planea seguir aumentando su legado como máximo ídolo del club.

Fuente. Tribuna del Yaqui