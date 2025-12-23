Isak del Liverpool sufre doble fractura; fue operado y podría perderse el repechaje del Mundial 2026

Ciudad de México.- Alexander Isak tuvo que ser operado por una desafortunada lesión que sufrió en el partido contra el Tottenham de la Premier League. El delantero del Liverpool sufrió una fractura de peroné, adicionada a una fractura en el tobillo, por lo que tuvo que ser operado y corre el riesgo de no completar su recuperación de cara al repechaje de la UEFA, en el cual Suecia se jugará el boleto para la Copa del Mundo 2026.

El ariete salió lastimado en el minuto 56 de la jornada del sábado, 20 de diciembre, en una jugada que, de manera fortuita, acabó con gol a su cuenta. Micky Van de Ven intentó taponar el disparo del sueco, lo cual no pudo concretar y, en la misma acción, terminó impactando con la pierna de Isak, el cual no pudo celebrar la anotación y se quedó tendido en el césped del Tottenham Hotspur Stadium.

That Alexander Isak goal & tackle from Van De Ven pic.twitter.com/ODgACIPCk6 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) December 20, 2025

Si bien el delantero tuvo que ser sustituido, se negó a subir a la camilla y salió de la cancha por su propio pie, aunque visiblemente aturdido y con paso adolorido, lo que esperanzó a los aficionados del Liverpool. Luego de un par de días sin novedades, el club reveló la gravedad de las lesiones que sufrió Alexander, las cuales fueron más allá de lo estimado.

El delantero del Liverpool se lesionó en una falta a la hora de marcar el primer gol contra el Tottenham Hotspur y tuvo que ser sustituido. Tras el diagnóstico, hoy se completó la intervención quirúrgica por una lesión de tobillo que incluía una fractura de peroné".

Así mismo, se informó que el ariete permanecería en el Centro de Formación del equipo para comenzar a trabajar con su recuperación en los próximos días, sin fijar un tiempo estimado para su regreso. Aun así, los especialistas indican que este tipo de fracturas conlleva una recuperación que sobrepasa los cinco meses, con lo que se perdería el resto de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Alexander Isak today successfully underwent surgery on the injury he sustained on Saturday. — Liverpool FC (@LFC) December 22, 2025

En caso de que esta estimación se cumpla, se estaría perdiendo el repechaje internacional, el cual se disputará durante la fecha FIFA de marzo. Si la Selección de Suecia consigue la clasificación a la Copa del Mundo 2026, tendría solo un par de semanas para entrar en ritmo y ser tomado en cuenta en la convocatoria con el combinado de su nación.

